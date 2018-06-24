Немецкий паспорт признан «самым сильным» в Европе 2 24.06.2018, 14:42

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Страны Евросоюза традиционно занимают высокие места в рейтингах «силы» паспортов.

Самым «сильным» паспортом Евросоюза в 2018 году оказался паспорт Германии, согласно рейтингу Henley Passport Index.

Граждане Германии могут въезжать без виз (или оформлять визу по прибытию) в 188 стран и регионов мира. Возглавила рейтинг в этом году Япония – у нее на 1 безвизовую страну больше – всего 189.

Страны Евросоюза традиционно занимают высокие места в рейтингах «силы» паспортов, отмечают составители. Например, целых 5 стран ЕС (Финляндия, Швеция, Испания, Франция и Италия) расположились на 3-м месте – им открыт безвизовый доступ в 187 стран и регионов. Но последнее время их активно догоняют азиатские страны – за счет развития торговли и дипломатических связей.

Компания Henley & Partners, оказывающая консалтинговые услуги по вопросам получения гражданства разных стран, ежегодно составляет рейтинг самых «сильных» паспортов мира на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта. В рейтинг входят паспорта 199 стран, а оцениваются они по режиму допуска их обладателей на территорию 227 различных государств и территорий.