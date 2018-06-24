Андрей Пионтковский: Трамп выбросил Путина за борт 2 24.06.2018, 14:48

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Кремль как международный игрок «списан» внешней политикой США.

Об этом «Апострофу» заявил российский журналист и политолог Андрей Пионтковский. По его словам, Путин и создавал корейский ядерный арсенал.

«Интересно, что за бортом оказался Путин, который и создавал корейский ядерный арсенал, чтобы он был его ядерным офшором. На этот раз Путина «прокинули» с его обычной тактикой: сначала создавать проблемы, а потом предлагать свои услуги решалы. Американцы и китайцы обошлись без этого решалы», — отметил Пионтковский.

«Неслучайно госсекретарь США Майк Помпео после встречи сразу же полетел обратно в Пекин докладывать о результатах. Китайцам по многим причинам тоже не нужна ядерная Северная Корея. Самая главная причина – если бы американцы примирились с ядерной Кореей и перешли к такой же политике сдерживания, как с Россией и Китаем, то японцы немедленно бы стали ядерной державой. А Китаю это крайне неприятно», — пояснил эксперт.

Он добавил, что политику США на украинском направлении озвучивает Курт Волкер, и она – очень проукраинская.

- «Трамп может быть чем-то полезен Путину по мелочам. Но в принципе он не может повернуть вектор отношения к Кремлю. Вот прекрасный пример – 29 января после таинственного визита трех высших чекистов из РФ ему удалось всю финансовую информацию доклада Минфина США (о россиянах, которые могут попасть под санкции, — «Апостроф»), которая должна была быть обнародована, перевести в секретную часть. Но 6 апреля были заморожены активы 24-х товарищей Путина (российских олигархов и чиновников, — «Апостроф»), 5 из которых являются его ближайшими соратниками, в том числе зять, являющийся формальным владельцем «Сургутнефтегаза», которым владеет Путин. Следующим шагом будет конфискация этих активов.

И эта политика будет продолжаться. Да, она может тормозиться, в чем-то смягчаться Трампом, но вектор не будет изменен.

«На украинском направлении, как я уже говорил, делами давно занимается Волкер. А недавно произошло еще одно событие – Путин опять назначил Суркова главным переговорщиком по Украине. Это демонстративный жест того, что он не пойдет ни на какие уступки. А Волкер скорее всего не будет разговаривать с Сурковым, поскольку прекрасно его понял, проведя несколько встреч. Он знает, что Сурков – военный преступник. Есть же записи телефонных разговоров и электронные переписки Суркова во время так называемой «русской весны», где он лично организовывал беспорядки и захваты государственных объектов.» — добавил Пионтковский.