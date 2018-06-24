Фейсбук частично станет платным 24.06.2018, 15:15

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В соцсети создадут новую функцию.

Новая функция в «Фейсбуке» позволит администраторам групп брать плату за доступ к контенту. Об этом сообщается в официальном блоге «Фейсбука», пишет etcetera.media.

АРГУМЕНТЫ. Такое новшество было введено по просьбе администраторов групп, которые хотят зарабатывать на своих сообществах. Сейчас им приходится параллельно с открытыми группами создавать закрытые и собирать деньги за доступ.

ЗАРАБОТОК. Предполагается, что стоимость подписки на закрытую группу не будет превышать 30 долларов. Пока тестирование дополнительной функции проходит в нескольких группах. Но обещают в дальнейшем расширить эту практику. Известно, что такая услуга будет бесплатной для самих администраторов групп.