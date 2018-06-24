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В Антверпене ежегодно продают бриллиантов на €60 миллиардов

  • 24.06.2018, 15:40

Ежегодно в бельгийский городок Антверпен приезжают тысячи туристов – специально за украшениями.

Тут продаются бриллианты на любой кошелек. Об этом сообщает “Сегодня”.

В этом городке драгоценные камни продают в полторы тысячи ювелирных магазинах. В частности, в так называемом бриллиантовом квартале находятся пять улиц магазинов и четыре алмазные биржи. Восемьдесят пять процентов всех драгоценных камней планеты здесь превращают в изысканные кольца, ожерелья и серьги.

Ежегодно в Антверпене продают бриллиантов почти на 60 миллиардов евро. Безопасность в бриллиантовом квартале обеспечивают пять тысяч камер видеонаблюдения.


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