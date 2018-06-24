Население Беларуси сократилось на 7% 2 24.06.2018, 15:57

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Беларусь оказалась в числе тех стран Европы, где прироста населения исследователи вообще не зафиксировали.

Из-за преобладания смертности над рождаемостью население Беларуси сократилось на 7%.

Об этом сообщает DW.

К такому выводу пришли исследователи из института демографии Австрийской академии наук и Венского центра Витгенштейна.

Беларусь, кроме того, оказалась в числе тех стран Европы, где прироста населения исследователи вообще не зафиксировали.

По данным исследования, с 1990 года демографические ситуации в странах Западной и Восточной Европы развиваются прямо противоположно.

Так, если на западе Европы наблюдается прирост населения, то на востоке и юге Европы оно, наоборот, сокращается.

Основными причинами демографических изменений, по мнению исследователей служат два фактора: естественная динамика населения, то есть рождаемость и смертность, а также миграция.

В странах Восточной и Южной Европы с 1990 по 2017 года наблюдается низкая рождаемость и отток населения, а в странах Западной Европы - все наоборот. При этом лидером по общему показателю прироста населения стала Ирландия (36%). Германия - на одном из последних мест в этом рейтинге (4%).