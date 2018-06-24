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Названа дата встречи Путина и Трампа в Вене

  • 24.06.2018, 16:03
Фото: EPA

По данным австрийских источников, в Вену уже начали прибывать дипломаты и агенты спецслужб.

Австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники назвало дату встречи лидеров России и США в Вене. По данным газеты, саммит пройдет 15 июля и подготовка к нему уже началась, передает РБК.

Kronen Zeitung пишет, что в австрийскую столицу на протяжении нескольких последних дней начали прибывать дипломаты из Вашингтона и Москвы. Они работают над уточнением деталей предстоящей встречи. Для обеспечения безопасности лидеров в Вену также уже были направлены российские и американские работники спецслужб.

В Кремле не стали комментировать сообщения австрийской прессы. «Мы пока не готовы предоставить информацию. Сообщим по мере готовности», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков информацию австрийского издания, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп 21 июня подтвердил, что встреча с российским президентом может быть проведена в июле. Ожидается, что переговоры двух лидеров состоятся во время европейского турне Трампа, в ходе которого он посетит саммит стран НАТО в Брюсселе 11 — 12 июля и нанесет официальный визит в Великобританию (13 июля).


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