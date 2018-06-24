В Гомельской области хотят построить молочно-товарную ферму в 30 км от Чернобыля 4 24.06.2018, 16:12

На разработку проектно-сметной документации из местного бюджета планируют потратить до 349 722 рублей.

КУП «Гомельское областное управление капитального строительства» проводит тендер по выбору генеральной проектной организации на разработку проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ по объекту «Строительство молочно-товарной фермы в ОАО "Комаринский" Брагинского района». передает rynak.by.

КУП «Гомельское областное управление капитального строительства» проводит тендер по выбору генеральной проектной организации на разработку проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ по объекту «Строительство молочно-товарной фермы в ОАО "Комаринский" Брагинского района».