Новый премьер Испании анонсировал более мягкий подход по Каталонии 24.06.2018, 16:22

По словам Педро Санчеса, «времена, когда правительство Испании усугубляло проблемы с Каталонией, закончились».

Новый испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что его правительство займет менее конфронтационную позицию в отношении каталонцев, оставаясь при этом против независимости региона.

В интервью El País Санчес сказал, что поддерживает перемещение заключенных бывших чиновников каталонского правительства в Каталонию.

Он также заявил, что вновь создаст двустороннюю комиссию для разрешения споров по вопросам управления между центральным правительством и Каталонией.

"Времена, когда правительство усугубляло проблемы с Каталонией, закончились", - сказал Санчес.

"Есть некоторые вопросы, которые являются далеко неконституционными, например, связанные с независимостью. Но есть и другие, которые касаются энергетической бедности и других социальных вопросов, которые могут быть полностью решены", - сказал Санчес.

Санчес, который пришел на место своего консервативного предшественника Мариано Рахоя в прошлом месяце, контролирует менее четверти мест в парламенте, и намерен укрепить свою власть перед всеобщими выборами, которые должны состояться до середины 2020 года.

Напомним, 2 июня новое правительство Каталонии приняло присягу, автоматически окончив семимесячный период прямого управления центрального правительства Испании в регионе.

В своей первой речи на посту председателя женералитета, Ким Торра заявил о намерениях работать на исполнение воли избирателей, которые проголосовали на референдуме за независимую Каталонию в форме республики.