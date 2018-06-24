Боевики «ДНР-ЛНР» признали себя Украиной: какую игру затеяли на Донбассе 24.06.2018, 16:50

Зачем боевикам понадобился «суд» над Порошенко и другими украинскими политиками.

Президент Украины Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк и действующий глава правительства Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, начальник Генштаба Виктор Муженко и министр обороны Степан Полторак "приговорены" к пожизненному лишению свободы! Такую сенсационную новость распространили в пятницу, 22 июня, сепаратистские СМИ Донбасса. Что приснилось боевикам, разбирался "Апостроф".

"Трибуналом" по голове

Пожизненные сроки Порошенко и Ко получили в "подарок" от так называемого "украинского народного трибунала", который состоялся в ОРДЛО. "Апостроф" уже писал об этой инсценировке суда, которая стартовала в марте на территории террористических анклавов. Если вкратце: "народный трибунал" стал "хитроумной" ответкой боевиков на закон о реинтеграции Донбасса. Мол, новое украинское законодательство, по мнению главаря донецких террористов Александра Захарченко, легитимизирует военные преступления, а значит ДНР нужно создать свое казино с блэкджеком и Еленой Шишкиной (председатель "народного трибунала").

Эрзац-идея террористов заключалась в следующем – максимально акцентируя внимание на том, что так называемые ДНР-ЛНР (как оказалось на время "трибунала") – это Украина, "осудить" президента и первых лиц страны якобы по украинским законам и тем самым показать "гражданскую" природу конфликта на востоке.

"Мы признаем законы Украины и считаем, что нынешняя власть в Киеве нарушает эти законы. И судить мы их будем по законам Украины", - говорила перед началом "трибунала" Елена Шишкина.

Сами жители оккупированных территорий рассказали "Апострофу", что сепаратистские СМИ буквально вдалбливали в головы граждан историю с "трибуналом".

"По телевизору практически каждый день крутили эти новости. Одновременно на всех сепарских каналах. Были типа заседания суда, выступали свидетели, сидели присяжные, адвокат, прокурор. Даже Захарченко приходил давать показания. Рассказывали, конечно, все по методичкам, как будто бы Сурков надиктовывал, что говорить: "укропы", "каратели", "распятый мальчик". В общем, все в лучших традициях пропаганды, - сказала дончанка Александра. - А на экране в это время транслировались субтитры заседания на украинском языке. Было смешно на самом деле: типа прямой эфир из зала суда, а субтитры как-то заранее успели подготовить. И еще удивляло, что свидетели лихо, в мельчайших подробностях помнили, что происходило четыре года назад. Но этот театр особо был никому не нужен. Знали, что по телеку идет, но никто особо не обсуждал. Вроде как осудили, ну и что?"

Апофеоз "трибунала" наступил 22 июня (годовщина начала Великой отечественной войны очевидно была выбрана не случайно): в Луганске на Театральной площади (видимо, бессознательно подчеркивая всю абсурдность действия) сепаратисты огласили обвинительный вердикт Порошенко и всей "киевской клике", признав "хунту" виновной по 24 пунктам статей УК Украины.