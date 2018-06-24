Когда отключат интернет: в РФ начинает действовать «Пакет Яровой» 5 24.06.2018, 17:03

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«Пакет Яровой» значительно расширит возможности спецслужб РФ, вплоть до отключения интернета.

Российские провайдеры начали получать коммерческое предложение от компании "МФИ-Софт" на реализацию так называемого "пакета законов Яровой". Согласно этому документу, операторы должны хранить все сообщения пользователей в течение 30 дней. Стоимость оборудования для хранения трафика для средних провайдеров может стоить около 300 миллионов рублей. Эксперты считают, что это приведет к закрытию практически всех небольших провайдеров и закончится монополизацией рынка, передает “Радио Свобода”.

IT-специалист, владелец прокси-сервиса TgVPN Владислав Здольников опубликовал в своем телеграм-канале пример коммерческого предложения, которое начали получать провайдеры. Компания "МФИ-Софт", которая производит СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий. – Прим.), и "Ревизор", который проверяет доступность заблокированных сайтов.

Согласно этому предложению, за хранение трафика с интернет-канала пропускной способностью 7 гигабит оператор должен заплатить 37 миллионов рублей. Как объясняет Здольников, это равняется 7–8 тысячам одновременно работающим клиентам. А для среднего провайдера с 80–100 тысячами клиентов, стоимость хранения трафика достигнет 300 миллионов рублей. Для небольших провайдеров это запредельная сумма. Помимо "МФИ-Софт", коммерческое предложение могут отправить и несколько других компаний, так или иначе связанных с ФСБ. Однако Здольников считает, что стоимость предложения не уменьшится, так как необходимое оборудование действительно стоит настолько дорого.

– Раньше я думал, что это не потянут операторы, у которых менее 30–40 тысяч пользователей, – говорит Здольников. – Но сейчас стало очевидно, что у всех операторов, кроме нескольких самых крупных, нет шансов выжить. Некоторые операторы, насколько я знаю, уже начали искать, кому продать абонентскую базу.

Найти выход из этой ситуации все провайдеры должны до 1 октября – в этот день вступает в силу нормы "закона Яровой" относительно хранения трафика. Сотовые операторы начнут хранить трафик абонентов уже с 1 июля.

Руководитель предвыборного штаба Навального, IT-специалист Леонид Волков описал, что ждет в ближайшее время всех провайдеров. Сначала к тем, кто не установил необходимое оборудование, придут из Роскомнадзора, наложат штраф и пригрозят отзывом лицензии. Затем к провайдерам придут из "Ростелекома", компании с преимущественно государственным участием, и предложат купить сеть, абонентскую базу и оборудование за бесценок.

Оба эксперта считают, что в итоге "закон Яровой" приведет к монополизации рынка и усилению контроля со стороны государства: из более чем тысячи операторов выживут лишь операторы так называемой "большой четверки" (компании МТС, "Мегафон", "Вымпелком", работающий под торговой маркой "Билайн" и Tele2), а также, возможно, еще пара относительно крупных провайдеров.

– Мощь, неубиваемость и крутость российского интернета – в многих сотнях мелких провайдеров, – считает Леонид Волков. – Рунет потому некитайский и никак не становится китайским: сотни (более тысячи) провайдеров оказывают услуги передачи данных, десятки имеют трансграничные переходы. Тьма независимых сетей, хитрым образом пересекающихся и обменивающихся трафиком друг с другом – Роскомнадзор бессилен.

Владислав Здольников считает, что сокращение операторов значительно расширит возможности спецслужб и государства, вплоть до отключения интернета во время протестов.

– В тех странах, где государство имеет контроль над интернетом, оно в определенных случаях отключало интернет целиком на время каких-либо протестов, – говорит Здольников. – На данный момент в России это сделать практически невозможно, потому что на рынке есть широкий спектр провайдеров. Это не позволяет быстро выключить интернет даже по приказу ФСБ. Когда на рынке останется всего несколько провайдеров, отключение интернета станет делом нескольких часов. Такое действительно происходит в других странах: Иран, Турция и так далее. У нас движутся к этому, и я думаю, что в определенный момент государство сможет выключить интернет.

В марте этого года Герман Клименко, на тот момент еще советник президента РФ по развитию интернета, заявил, что технически Россия готова к отключению от мирового интернета и отметил, что процесс не будет безболезненным.

Герман Клименко

Фото: TACC

Помимо усиления контроля над интернетом, монополизация рынка может привести к повышению цен на услуги и ухудшению качества услуг из-за отсутствия конкуренции.