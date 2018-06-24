ЧМ-2018: Англия забила шесть голов Панаме 24.06.2018, 17:11

Фото: matchtv

Столько на турнире еще никто не забивал.

Сборная Англии обыграла команду Панамы на чемпионате мира по футболу со счетом 6:1.

Хет-трик в матче с Панамой сделал нападающий Харри Кейн. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. В первом матче группового этапа Кейн забил оба гола англичан в ворота сборной Туниса (Англия одержала победу со счетом 2:1).

Выиграв у Панамы, англичане обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира. Из группы G, в которой играет сборная Англии, также вышла в плей-офф команда Бельгии. Эти две сборные сыграют между собой 28 июня.