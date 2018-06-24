Десятки тысяч человек приняли участие в протестах у здания парламента Молдовы 1 24.06.2018, 17:28

Протестующие требуют признать результаты выборов мэра Кишинева , в которых одержал победу оппозиционный кандидат.

В Кишиневе тысячи протестующих пришли к зданию парламента с требованием признать результаты досрочных выборов мэра молдавской столицы, в которых одержал победу оппозиционный кандидат. Об этом сообщают Moldpres и Jurnal.md. Молдавское новостное агентство Infotag сообщает о десятках тысячах протестующих, передает РБК.

Как отмечает агентство, во втором туре выборов градоначальника Кишинева, которые состоялись 3 июня, победил председатель оппозиционной партии «Платформа «ДА» Андрей Нэстасе. Выступая на митинге перед протестующими, он сказал, что сегодня они отстаивают не мэрский мандат, «а свое будущее и будущее своих детей в этой стране». «Мы лишим себя этого будущего, если мы сегодня сдадимся», — сказал Нэстасе.

По мнению протестующих, правящая Демократическая партия страны и ее лидер Влад Плахотнюк не хотят, чтобы руководил Кишиневом Нэстасе, «который борется с мафией». Заместитель председателя партии «Платформа «ДА» Александр Слусарь отметил, что кандидат после выборов стал разбираться с незаконным строительством, которым, по его словам, в Кишиневе занимается организованная преступность.

Сам Нэстасе подал иск в Верховный суд, чтобы оспорить решение об отмене результатов выборов. Свой вердикт он должен вынести 2 июля. В том случае, если результаты новых выборов не будут утверждены, мэрия и администрация города продолжат работу в том же составе до следующих выборов, которые пройдут в 2019 году. На данный момент исполняет обязанности мэра Кишинева Руслан Кодряну от Европейской народной партии Молдовы.