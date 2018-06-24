Богдан Безпалько: РФ намерена перевести отношения с Беларусью в прагматическое русло 1 24.06.2018, 17:45

Ряд мер, которые готовятся к введению в РФ, могут катастрофически отразиться на экономике Беларуси.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько объяснил, почему белорусский диктатор Александр Лукашенко столь эмоционально заявил об угрозе вхождения Беларуси в состав другого государства и вытирания об нее ног, передает «Московский комсомолец».

Оказалось, что ряд мер, которые готовятся к введению в России, могут катастрофически отразиться на экономике Беларуси.

Напомним, диктатор, выступая на совещании в Шкловском районе Могилевской области, очень эмоционально заявил, о необходимости преодолеть экономические проблемы. При этом впервые он заговорил о внешней опасности. Какую страну следует опасаться, Лукашенко не называл, но из контекста можно предположить, что говорил он о России.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся — значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги», - сказал Лукашенко.

Безпалько, как передает Федеральное агентство новостей, в этой связи отметил, что столь эмоциональные высказывания вообще характерны для Лукашенко, но с другой стороны, они подтверждают, что экономика Беларуси в очень высокой степени зависит от российской. Эксперт в этой связи напомнил, что белорусская экономика строится в большой степени на субсидировании и дотировании Россией через поставки беспошлинной нефти и беспошлинного газа, а также предоставление рынка сбыта для ряда товаров.

«Россия собирается повысить налоги на добычу полезных ископаемых, что белорусская сторона воспринимает едва ли не как катастрофу», - объяснил Безпалько. По его словам, в Беларусь из России беспошлинно поставляется от 18 до 22 млн тонн нефти. Пошлина зачисляется в белорусский бюджет, а сама экономика Беларуси живет за счет продажи нефтепродуктов, которые изготавливаются из дешевой российской нефти. Но в случае повышения налогов, нефть для Беларуси станет дороже.

Политолог полагает, что в ближайшем будущем Россия намерена перевести отношения с Беларусью в прагматическое русло. Именно это и могло испугать Лукашенко.