В Бресте задержали активистов, которые собирают подписи за отставку мэра 4 24.06.2018, 17:59

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Позже всех отпустили без составления протоколов.

24 июня противники строительства аккумуляторного завода продолжили сбор подписей за отставку руководителей Брестской области, Бреста и Брестского района, которые дали разрешение на строительство аккумуляторного завода «АйПауэр».

Около 15-ти часов возле центрального рынка Бреста милиция задержала активистов Дмитрия Андросюка, Александра Кабанова, Сергея Петрухина и Дмитрия Бекалюка.

«Нас задержали и отвезли в Ленинский РОВД, где допросили в качестве свидетелей. Меня и Петрухина отпустили, а Бекалюк и Андросюк пока в милиции», – рассказал «Белсату» Александр Кабанов.

В течение часа из милиции отпустили также Дмитрия Андросюка и Дмитрия Бекалюка.

11 мая суд Ленинского района вынес постановление о наказании Дмитрия Андросюка штрафом в размере Br 490, а Петрухина и Кабанова – в размере Br 1225 каждому – за сбор подписей.

13 июня Областной суд Брестской области оставил это решение без изменений.