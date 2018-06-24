Топ-5 самых надежных автомобилей старше 10 лет 3 24.06.2018, 18:12

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Пятерка самых популярных и надежных моделей, возрастом более 10 лет.

Большинство современных автомобилей не отличаются высокой надежностью и большим ресурсом агрегатов, поэтому в разговорах автолюбителей часто можно услышать фразу «таких больше не делают». О каких же машинах идет речь?

Audi A6 в кузове C5 (1997-2004)

Audi A6 в свое время была одной из самых популярных моделей из Ингольшадта. Клиентов привлекала не только качество и полностью оцинкованный кузов, но и просторный салон, а также очень надежная система полного привода quattro. Особенно спрос на модель вырос с появлением версии повышенной проходимости Allroad quattro, пишет autocentre.ua.

Среди недостатков модели можно отметить не слишком выносливую и достаточно дорогую в обслуживании алюминиевую подвеску. При выборе двигателей лучше отдать предпочтение бензиновым агрегатам, так как дизельные слишком требовательны к качеству топлива.

BMW 5 Series в кузове E39 (1995 – 2003)

BMW 5 Series считался едва ли не эталонным автомобилем, удачно сочетая драйверские качества компактной «тройки» и комфорт флагманской «семерки». Эти качества вместе с высокой надежностью и престижностью принесли седану (универсалов у нас практически не продавались) успех на нашем рынке.

Главной проблемой 5 Series являются не какие-либо слабые места, а сложность отыскать не выжатый до предела и не побывавший в серьезной аварии экземпляр. Как и у A6 подвеска 5 Series частично выполнена из алюминиевых элементов, поэтому ее ремонт также обойдется недешево. К надежности двигателей модели особых претензий нет, за исключением сложности с их капремонтом.

Mercedes-Benz E-Class в кузове W211 (2002-2009)

Mercedes-Benz E-Class в 211-м кузове все же нельзя отнести к по-настоящему «неубиваемым» моделям, но после рестайлинга 2006 года E-Class заметно прибавил в качестве.

Модель привлекает просторным салоном, высоким ресурсом двигателей V6 и V8 (более 500 тыс. км.), а также надежным 7-ступенчатым «автоматом». К недостаткам, в первую очередь, относится пневмоподвеска, не выдерживающая наших дорог. Кроме того, после 200 тыс. км. проблемы могут доставить дизельные двигатели.

Toyota Camry в кузове XV40 (2006-2011)

Toyota Camry – единственная японская модель в подборке, да еще достаточно свежая на фоне конкурентов. В ТОП-5 Камри попала благодаря своей невероятной популярности у автолюбителей.

Camry любят за отличную надежность всех узлов и агрегатов, но и без ложки дегтя не обошлось. Самая серьезная проблема седана – 6-ступенчатый «автомат», который шел в паре с шестицилиндровым мотором 3,5 и редко добирался до пробега более 150 тысяч без ремонта.

Volkswagen Passat B5 (1996 – 2005)

Volkswagen Passat пятого поколения построен на платформе Audi A6, а также заимствует многие элементы от Audi A4. Такая унификация с моделями престижного бренда, а также невысокая стоимость поспособствовали высокой популярности «пятого» Пассата. Дополнительный спрос модели обеспечил глубокий рестайлинг, проведенный 2001 году.

В линейке двигателей Passat не самым удачным является двухлитровый бензиновый двигатель, которого лучше избегать. Зато 8-клапанный мотор 1,6 считается одним из самых беспроблемных агрегатов и до сих пор устанавливается на некоторые модели концерна Volkswagen.