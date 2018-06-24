закрыть
24 июня 2018, воскресенье, 21:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В школе Гомеля во время занятий обвалилась штукатурка

5
  • 24.06.2018, 18:33
  • 1,622

Двое детей пострадали.

Сегодня в средней школе № 8 г. Гомеля во время проведения занятий объединения по интересам «Шахматы» в кабинете произошло отслоение и падение штукатурки площадью до 0,5 квадратных метра, передает newsgomel.by.

В результате двум учащимся в учреждении здравоохранения была оказана медицинская помощь, после чего дети были отпущены домой. По причине случившегося проводится служебное расследование.


популярное за неделю

Мнение

Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип
Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип
Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич