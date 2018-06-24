В школе Гомеля во время занятий обвалилась штукатурка

В школе Гомеля во время занятий обвалилась штукатурка5
- 24.06.2018, 18:33
- 1,622
Двое детей пострадали.
Сегодня в средней школе № 8 г. Гомеля во время проведения занятий объединения по интересам «Шахматы» в кабинете произошло отслоение и падение штукатурки площадью до 0,5 квадратных метра, передает newsgomel.by.
В результате двум учащимся в учреждении здравоохранения была оказана медицинская помощь, после чего дети были отпущены домой. По причине случившегося проводится служебное расследование.