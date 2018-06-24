Генсек Совета Европы подаст Путину официальное прошение о помиловании Сенцова 4 24.06.2018, 18:47

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Турбьерн Ягланд

Прошение о помиловании будет подано в понедельник, 25 июня.

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальное прошение к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии, передает DW.

Об этом DW сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Хольтген.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил Хольтген. Он также отметил, что генсек как глава СЕ имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

"Российская сторона не высказала ни поддержки, ни возражений"

20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ Путиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Хольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не поднимал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москальковой он призывал российскую сторону освободить Олега Сенцова по гуманитарным соображениям.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала ему ни поддержки, ни возражений", - сообщил Хольтген. Поэтому глава Совета Европы решил лично ходатайствовать об освобождении украинского узника.