Куда уехать белорусам на длинные выходные в июле в последний момент? 2 24.06.2018, 19:23

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Варианты от 40 рублей в сутки на двоих.

Приближаются длинные выходные. Белорусы будут расслабляться аж четыре дня: с 30 июня по 3 июля. Найти свободные места в санаториях или на базах отдыха на этот период — не очень легко, но возможно. Где еще можно успеть провести уик-энд — в обзорe tut.by.

Антистресс под Гродно и лечебные выходные около Минска

В санатории «Юность» под Минском на две ночи есть программа «Медикал-уикенд», но места на длинные выходные — только в двухкомнатном двухместном номере полулюкс. За эту программу придется заплатить 150 рублей в сутки. Программа состоит из консультации врача, лечебных процедур и возможности заниматься спортом.

Фото: tut.by

— Туры на лето, как правило, туристы бронируют заранее, и длительные путевки перекрывают выходные, поэтому найти свободные номера может быть непросто. Чтобы был выбор на этот период в июле, желательно было бронировать номер еще в мае, — объяснили в санатории.

Фото: tut.by

В санатории «Озерный», недалеко от Гродно, на длинные выходные свободны только апартаменты. Это двухместный номер, где дополнительно может жить ребенок. Размещение одного человека стоит 140 рублей 30 копеек в день. Сюда также включено питание, 1 час 20 минут аквазоны, 1 час сауны и 1 час тренажерного зала ежедневно. Также турист может посетить соляную пещеру и выпить кислородный коктейль. Питание в санатории организовано или по типу шведского стола, или выборного меню.

За комплекс «Антистресс» надо доплатить 37 рублей 48 копеек. В него входят SPA-процедура, спелеотерапия, подводный душ-массаж, светотерапия. Комплекс «Снижение веса» стоит 43 рубля. Он состоит из душа Шарко, SPA, подводного душа-массажа и лимфодренажа ног.

В санатории на озере: от 79 рублей в сутки

Некоторые белорусские здравницы находятся на берегу озер. Отдых там можно совместить с купанием и солнечными ваннами.

Фото: tut.by

В санатории «Приозерный» на Нарочи на длинные выходные еще есть свободные одноместные и двухместные номера. Размещение там обойдется в сумму примерно от 79 рублей в сутки на человека. В эту стоимость входит трехразовое питание по системе «шведский стол».

Фото: tut.by

Если бронировать номер более чем на двое суток, то турист получает бонусом час бассейна и тренажерного зала через день.

Если турист хочет в эти даты взять какую-то программу, то придется заплатить по другому прейскуранту. Например, на сайте санатория указано, что за два дня программы «Прощай усталость» — от 237 рублей, а за два дня «Антистресс — Шоколадный рай» — от 253 рублей. В эти цены включены и проживание, и питание, и процедуры.

Во время уик-энда можно съездить на рыбалку, посетить местный музей, покататься на лодке или теплоходе. Еще одно развлечение для туристов — сафари-парк. Люди едут туда на специальном полуоткрытом паровозике и могут насладиться пейзажами и увидеть диких кабанов, оленей и других жителей нацпарка. Билет на сафари для взрослого стоит 8 рублей.

Фото: tut.by

На всех базах отдыха национального парка «Браславские озера» также есть места для туристов на длинные выходные. И отдых там — это не только прогулки по лесу, но и возможность искупаться в озере и позагорать. Например, размещение в коттедже на базе отдыха «Золово» будет стоить примерно от 40 рублей в сутки на двоих. Есть можно в местном кафе, обед там стоит около 14 рублей.

Как рассказали в отделе туризма нацпарка, есть места и на базе отдыха «Леошки». Она находится на берегу озера Волос Северный. Это одно из самых чистых озер в стране.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Здесь размещение обойдется примерно от 43 рублей на двоих без питания.

На базе отдыха «Слободка» домик на двоих будет стоить примерно от 130 рублей в сутки, а на базе отдыха «Дривяты», которая находится в самом Браславе, — около 70 рублей на двоих.

Фото: tut.by

Выходные в Друскининкае: от 777 рублей за три ночи

Фото: tut.by

Если есть шенгенская виза, то на длинные выходные можно съездить в Друскининкай в Литву. Например, санаторий «Эгле» предлагает мини-программу санаторного лечения. На период с 30 июня по 3 июля в наличии есть мини-двухместные, двухместные и семейные номера, двухкомнатные люксы.

Система бронирования на сайте санатория за три ночи в мини-двухместном номере предлагает заплатить 334 евро (около 777 рублей). В стоимость входит трехразовое питание по системе шведский стол, консультация врача, до трех лечебных процедур в день, бассейн.

В друскининкайском филиале комплекса SPAVILNIUS на эти даты также можно найти свободный номер. Но в наличии остались только одноместные и апартаменты. Например, если выбрать на период с 30 июня по 3 июля расслабляющую SPA-программу и проживание в самом дешевом одноместном номере, то тур обойдется в 357 евро (около 831 рубля). В эту стоимость включено двухразовое питание, консультация врача, ежедневная утренняя зарядка в зале и бассейне, бани, тренажеры, массажи, минеральные ванны и музыкальная терапия.

Дорога из Минска до Друскининкая обойдется в 19 рублей 50 копеек. Билет на маршрутку до Гродно — 12 рублей, время в дороге 3 часа 40 минут. Из Гродно до Друскининкая билет на автобус стоит 7 рублей 50 копеек, дорога займет меньше часа.

В Вильнюсе: погулять по городу, посетить музеи

Фото: tut.by

Выходные также можно провести в Вильнюсе. Дорога туда на поезде обойдется в одну сторону примерно в сумму от 34 рублей в зависимости от поезда. Но билетов уже практически нет. Например, в 8 часов утра, 23 июня, на поезд Минск — Вильнюс на 30 июня, который отправляется в 10.35, в системе БелЖД оставалось всего три билета. На поезд на 8.10 утра билетов уже не было вовсе.

Тем не менее, если вы добрались до Вильнюса, то здесь можно просто гулять по городу и посетить музеи. Например, тот же Литовский национальный музей, музей Адама Мицкевича, Вильнюсскую картинную галерею, Дворец Радзивиллов и музей жертв геноцида.

Снять квартиру на сервисе airbnb можно на период с 30 июня по 3 июля за сумму в районе 40 евро (около 93 рублей) в сутки. На booking.com номер в отеле можно найти от 150 рублей в сутки на двоих.

Во Львове или Киеве: цены ниже белорусских

На длинные выходные можно успеть съездить в Киев или во Львов.

Фото: tut.by

Во Львов билеты на поезд есть на 1 июля, например, в купе стоит 100,96 рубля. Вариантов много, на 8.25 утра, 23 июня, в наличии еще было 85 билетов такого типа. На 30 июня поездов во Львов система БелЖД не выдает.

Добраться до Львова также можно на самолете. За билеты Belavia в экономклассе туда 30 июня и обратно 3 июля придется заплатить чуть более 567 рублей. Зато дорога в одну сторону занимает 1 час 20 минут.

В Киев можно уехать 30 июня. Билет в купе стоит от 106 рублей 4 копеек. И таких билетов по состоянию на 8.27 23 июня на поезд Минск — Одесса в системе еще 110. На вечерний поезд Минск — Киев купейных билетов меньше — на то же время остался 51 билет. Но стоят они дороже: в купе — от 130 рублей 19 копеек.

Билеты в экономклассе на рейсы Belavia Минск — Киев — Минск на 30 июня и 3 июля обойдутся в сумму чуть больше 300 рублей.

Апартаменты в Киеве можно найти от 20 евро (около 46 рублей) в сутки, а во Львове — выходит чуть дороже, в районе 30 евро (около 70 рублей).

С развлечениями в этих городах проблем не будет: музеи, вкусная еда, оригинальные напитки — цены здесь ниже белорусских.