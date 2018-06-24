В Иране на фоне падения курса риала возобновились массовые акции протеста 24.06.2018, 19:26

В соцсетях под тегом #IranProtests публикуются сообщения о набирающих силу акциях протеста.

На фоне падения курса иранского риала в Тегеране возобновились массовые акции протеста. В воскресенье, 24 июня, свои магазины закрыли торговцы мобильными телефонами и электроникой. В крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка, передает newsru.co.il.

Сайт Erem News пишет, что участники этой акции протеста также требовали отставки министра связи.

"Leave Syria alone. Think of us instead". Political chants in Tehran today as public anger grows over regime's economic policies. (video via MEK network in Iran). The June 30 #FreeIran2018 convention in Paris is in solidarity with the #IranProtests @realDonaldTrump @VP @SecPompeo pic.twitter.com/0nxau8Y8nj — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) 24 июня 2018 г.

В социальных сетях под тегом #IranProtests публикуются сообщения о набирающих силу акциях протеста. На одном из видео, снятом в торговом центре Тегерана, участники митинга скандируют: "Оставьте в покое Сирию! Займитесь собственными проблемами!"

В воскресенье, на неофициальном рынке курс реала упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Если в четверг доллар можно было купить за 75.000 риалов, то в воскресенье - за 87.000.