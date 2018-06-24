Премьер Бельгии рассказал о приоритетах мини-саммита по мигрантам 1 24.06.2018, 19:30

В Брюсселе стартовал экстренный мини-саммит по преодолению миграционного кризиса в ЕС.

Глава правительства Бельгии Шарль Мишель назвал охрану внешних границ Евросоюза приоритетом совещания глав государств и правительств ряда стран ЕС по мигрантам в Брюсселе, передает segodnya.ua.

"Если хотим спасти свободное перемещение внутри Шенгенской зоны, надо осуществлять реальный строгий контроль над внешними границами Европейского союза", – заявил он.

Вторым приоритетом, по мнению премьера, есть обсуждение того, какими должны быть "центры ориентации" – приема и отбора беженцев – и каким образом должно соблюдаться их соответствие международным нормам.

"И третий приоритет в том, что Дублин должен быть реформирован таким образом, чтобы в нем соблюдались солидарность и ответственность", – отметил Мишель.

Напомним, сегодня в Брюсселе стартовал экстренный мини-саммит по преодолению миграционного кризиса в Евросоюзе.

Отметим, полный саммит состоится через четыре дня, а пока 16 европейских лидеров проведут неформальные переговоры из-за проблем с нелегальной миграцией в ЕС из стран Ближнего Востока. Этот саммит созвала канцлер Германии Ангела Меркель.