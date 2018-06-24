В Березе за неполные два года продавец украл почти 30 тысяч рублей 2 24.06.2018, 19:35

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Фото: tut.by

Мужчина работал в частном магазине.

В Березе за неполные два года продавец украл почти 30 тысяч рублей. Мужчина работал в частном магазине и не отражал денежные средства по кассовой ленте (чем торговал магазин, не сообщается, но, скорее всего автозапчастями), передает sb.by.

В результате накопилось крупная сумма. Кражу обнаружили во время проверки сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Продавцу 23 года. Он возместил нанесенный ущерб. Однако было возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.