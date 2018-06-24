Видеофакт: ВС Украины испытывают роботизированный огневой комплекс Охотник
- 24.06.2018, 20:29
После испытаний беспилотник передадут на вооружение украинской армии.
В Государственном научно-испытательном центре ВСУ в Чернигове начали испытания роботизированного обзорно-огневого комплекса Охотник (Мисливець). Об этом сообщает liga.net.
Согласно сообщению, военные проверят возможности беспилотника преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые, разведывательные и медицинские задачи.
По данным разработчиков, Охотник может быть вооружен пулеметом, автоматическим гранатометом, пушкой, противотанковым ракетным комплексом.
После испытаний его передадут на вооружение украинской армии.