Видеофакт: ВС Украины испытывают роботизированный огневой комплекс Охотник 24.06.2018, 20:29

После испытаний беспилотник передадут на вооружение украинской армии.

В Государственном научно-испытательном центре ВСУ в Чернигове начали испытания роботизированного обзорно-огневого комплекса Охотник (Мисливець). Об этом сообщает liga.net.

Согласно сообщению, военные проверят возможности беспилотника преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые, разведывательные и медицинские задачи.

По данным разработчиков, Охотник может быть вооружен пулеметом, автоматическим гранатометом, пушкой, противотанковым ракетным комплексом.

После испытаний его передадут на вооружение украинской армии.