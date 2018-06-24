В Турции оппозиция заявляет о нарушениях на выборах 24.06.2018, 20:45

Официальные лица уже обратились в турецкий ЦИК с соответствующими заявлениями.

В Турции оппозиция встревожена сообщениями о нарушениях на парламентских и президентских выборах в Турции в воскресенье, 24 июня. Представитель ведущей оппозиционной силы страны - Народно-республиканской партии (НРП) - Бюлент Тескан рассказал о нескольких жалобах на работу местных избирательных комиссий на участках в Шанлыурфе на юго-востоке Турции. По его словам, официальные лица уже обратились в турецкий ЦИК с соответствующими заявлениями, «Радио Свобода».

На пресс-конференции в Анкаре представитель НРП показал видеозапись со свидетельством очевидца, говорившего о вбросах бюллетеней на участке в одном из районов Шанлыурфы - Суруче. По словам Тескана, на другом участке в этой провинции в ночь на 24 июня в урны были внесены сотни бюллетеней в поддержку Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана и вступившей с ней в альянс Партии националистического движения.

Опросы общественного мнения отдавали Эрдогану преимущество над ближайшим политическим соперником, лидером Республиканской народной партии Муаремом Инджи. Всего на пост президента претендуют шесть кандидатов, в том числе находящийся в заключении лидер прокурдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ.

В случае если ни один из кандидатов на пост президента не получит более 50 процентов голосов, будет объявлено о проведении 8 июля второго тура президентских выборов.

На парламентских выборах, которые проходят одновременно с президентскими, по опросам, лидируют сторонники Эрдогана. Однако они могут лишиться большинства в парламенте, поскольку четыре ведущие оппозиционные партии создали предвыборный альянс.