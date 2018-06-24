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ЧМ-2018: Колумбия победила Польшу

  • 24.06.2018, 23:02
ФОто: gazeta.pl

Колумбийцы забили полякам три безответных мяча.

Сборная Колумбии одержала крупную победу над национальной командой Польши в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:0.

Победу колумбийской команде принесли голы Ерри Мины (40-я минута), Радамеля Фалькао (70-я) и Хуана Куадрадо (75-я).

Сборная Польши потерпела второе поражение в двух матчах группы и уже не сможет догнать команды Японии и Сенегала, имеющие в активе по 4 очка. Колумбийцы с 3 очками занимают третье место в группе.

Следующим соперником Колумбии станет Сенегал, а Польша сыграет с Японией.


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