Доверчивый тракторист из Барановичского района «попал» на $1,5 тысячи 7 25.06.2018, 7:33

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Тракторист из Барановичского района думал, что получает новый автомобиль, а в итоге потерял то, что имел.

Неизвестный сообщил жителю Барановичского района, что он якобы выиграл новую машину. И попросил перечислить «налог» за выигрыш, передает intex-press.by.

Всем известная, казалось бы, схема «развода» сработала безотказно. Получив сообщение о том, что он выиграл автомобиль Land Cruiser LC200, 24-летний сельский тракторист перечислил на электронный кошелек неизвестного почти 2,9 тысячи рублей.

Естественно, ни машины, ни денег он не увидел.

22 июня по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Брестского облисполкома.