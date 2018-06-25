Эрдоган объявил о своей победе на выборах 1 25.06.2018, 7:31

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Оппозиция готовит акции протеста.

Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 24 июня, объявил о своей победе на президентских выборах в Турции, сообщает dw.com.

"Согласно неофициальным результатам, наш народ доверил мне роль президента страны, а парламентское большинство - "Народному альянсу". Это большая ответственность", - заявил Эрдоган.

"Я надеюсь, что никто не будет подвергать сомнению результаты голосования с тем, чтобы скрыть свой провал", - сказал он, добавив, что Турция "преподнесла урок демократии".

Лидер оппозиции Мухаррем Индже обещает сделать заявление после подсчета всех голосов, он анонсировал проведение пресс-конференции. Его сторонники сейчас собираются у штаба Народно-республиканской партии в Анкаре для проведения акции протеста, сообщает агентство dpa. Поддерживающие Эрдогана в свою очередь выходят на площадь Таксим в Стамбуле.

Подсчет голосов продолжается. По последним данным, Эрдоган набирает 52,2 процента голосов, его ближайший конкурент Мухаррем Индже - 30,8 процента. Всего посчитаны около 98 процентов бюллетеней. ЦИК Турции также объявил о победе Эрдогана.

Парламентские выборы в Турции

На парламентских выборах, также состоявшихся 24 июня, лидирует Партия справедливости и развития (42,2 процента) под председательством Эрдогана. У ведущей оппозиционной силы - Народно-республиканской партии – 22,7 процента. Прокурдская Партия демократии народов - 11,5 процента, Партия националистического движения- 11 процентов, Хорошая партия - 10 процентов голосов.

Партия справедливости и развития создала предвыборный альянс с ультраправой Партией националистического движения и им достается большинство в парламенте - 293 места. Народно-республиканская партия в альянсе с Хорошей партией и происламистской Партией благополучия получают 146 мест в парламенте. Прокурдская Партия демократии народов - 67 мест.

Явка для обоих голосований составила порядка 87 - 88 процентов.