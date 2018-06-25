Хранители государственной лапши 4 25.06.2018, 7:39

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Лапшу надо поместить на правительственный штандарт.

В Беларуси на прошлой неделе была проведена крупнейшая операция в отношении чиновников Минздрава, в результате которой КГБ задержал более десяти руководителей.

Ранее стало известно об аресте директора РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (ЦЭИЗ) Минздрава Александра Столярова, а несколько позже – о задержании за взятки на сумму в $200 тысяч главного патологоанатома страны.

Мы имеем дело с крупными антикоррупционными операциями или все-таки с чем-то другим? Над этим вопросом на сайте primus.by рассуждает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Это только пример из медицины, а сейчас в целом модно говорить о «государственно-частном партнерстве» в Беларуси. Это значит, что в стране созданы многочисленные «подшляпные» компании – не «подкрышные», а именно «подшляпные», под номенклатуру. Да знал Лукашенко про все эти дела, просто не было команды «брать».

Система просто пытается найти «пиар-оправдания» для своих действий: «государственно-частное партнерство», «ответственное социально-экономическое развитие», «устойчивое развитие» - эти слова множатся и чиновники их охотно подхватывают.

А смысл один: они просто любят деньги. Все чиновники любят деньги. А я бы брал на работу людей, которые деньги ненавидят. Вот представьте, приходит чиновник к Лукашенко, а тот его спрашивает: «Деньги любишь?» - «Ненавижу, Александр Григорьевич!». Правда, потом еще не помешало бы на полиграфе проверить. Как когда-то работников ГАИ проверяли на полиграфе и оказалось, что 70% врут.

Но особенно на полиграфе надо проверить работников Белорусского телевидения. Я бы даже ввел такой специальный визуальный канал, где сидели бы специалисты. И как только по телевидению говорят: «У нас повышается уровень жизни» - а специалист сидит и показывает фигу. Это было бы лучше любой красной лампочки с сигналом «вранье!». Тогда было бы даже интересно смотреть такое телевидение.

Лукашенко заказывает у них «большую обедню», а они это выполняют. Я бы назвал этих людей «субститутками». Есть «субститутки», которые это все накручивают. Я сравниваю это с лапшой на уши. В зависимости от ситуации в стране надо отслеживать объемы производства и продаж лапши и реального положения дел. Как только лапши становится намного больше – значит происходит что-то интересное.

Лапшу надо поместить на официальный флаг – нет, лучше даже на штандарт. На правительственный штандарт. Взять, например, Министерство экономики – оно является хранителем нашей государственной лапши. Что такое «белорусская модель»? Это власть Лукашенко плюс лапшизация всего населения.