В центре Одессы подорвали автомобиль 25.06.2018, 7:57

Фото: Андрей Колисниченко

Пострадал директор охранной фирмы.

В центре Одессы на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта в ночь на 25 июня в результате взрыва автомобиля пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко, сообщает издание "Думская".

По словам очевидцев, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами. Взрыв прогремел 24 июня около 23.40.

Фото: Андрей Колисниченко

"Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранение ног", – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. На месте происшествия работают полицейские и нацгвардейцы, которые оцепили место взрыва.