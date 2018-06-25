Под Минском ЖКХ делает деньги из воздуха 1 25.06.2018, 8:07

Фото: kp.by

Коммунальщики берут оплату за вывоз мусора, даже если его не вывозят.

Жители деревни Оточная Слободы, что в Червеньском районе Минской области, получили жировки за вывоз мусора. Цены впечатляют, сообщает belsat.eu.

Например, сельчанка Фаина должна заплатить более ста рублей. При этом договоры с коммунальными службами на вывоз бытовых отходов она не подписывала, своим мусором топит печь, а платежку за такую услугу видит впервые.

«Никогда машины у моей ворот не было, ничего не вывозили. А за что я им должна? Я даже не знаю, где это ЖКХ находится», - говорит Фаина Апет.

В Червенской ЖКХ объяснили, что вывоз твердых бытовых отходов - основная коммунальная услуга и придется платить в любом случае. Отсутствие договора не освобождает владельцев жилья от оплаты.

Большие задолженности за вывоз мусора образовались из-за перерыва в сотрудничестве Червенской жилищно-коммунальной службы и «Белпочты». В течение длительного периода счета за услуги не попадали к жителям.

«Жировки рассылаются последние два месяца почтой. Но до этого мы разносили жировки своими силами. У нас был перерыв с жировками буквально месяцев семь, когда мы сами доставляли», - говорит сотрудница ЖКХ Ирина Малахова.

Между тем, регулярная доставка счетов за услуги - долг коммунальной службы. Перебои не должны сказываться на карманах жителей, поясняют специалисты.

«Первое, что нужно сделать, - не спешить платить. Если счет выставлен не вовремя, то он не может быть во время оплачен. По факту этого разбирательства не будет пени, не будет процентов по оплате и будет цена реально оказанных материальных услуг», - говорит Владимир Новосяд из «Эффективного управления зданиями».

Впрочем, коммунальщики утверждают, что готовы пойти навстречу жителям и рассматривать заявления по отмене пени в индивидуальном порядке. Но жителей беспокоит нерегулярная работа спецтранспорта.

Получается, что если жители Оточной Слободы проведут собственное расследование, то смогут сберечь свои деньги. Но следить за правильностью цен на коммунальные услуги обязаны вовсе не сельчане.