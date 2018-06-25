Использовать шанс: рейтинг Путина дрогнул и упал Игорь Эйдман

25.06.2018, 8:11

Игорь Эйдман

Главное, чтобы «процесс пошел».

Помню репортаж с одного из первых независимых перестроечных митингов (примерно 1987 год, по-моему, в Ереване). Народ кричал: «Сталин, Берия, Лигачев», а потом: «Ленин, партия, Горбачев». Списку злодеев противопоставлялся героический ряд во главе с Лениным. Смешно? Но уже через несколько лет эти же люди положили с прибором и на Горбачева, и на партию, и даже на вечно зеленого дедушку Ленина. Они требовали запрета КПСС, отставки союзного руководства, независимости республик. Вскоре, во многом их усилиями, СССР рухнул.

А теперь представьте, если бы им в 1987 году в спину кто-то ожесточенно кричал: "вы прирожденные рабы, трусы, весь ваш протест - чепуха, профанация, надо бежать в Афганистан и вместе с тамошними партизанами убивать ваших детей-оккупантов". В этом случае, люди, наверное, так никуда, никогда и не вышли бы. Так бы мы и жили в СССР.

Сейчас повышение пенсионного возраста вызвало массовое недовольство. Даже старческий рейтинг Путина дрогнул и упал так, что никакая телевиагра поднять не может. В этой ситуации верх глупости возмущаться, почему люди готовы протестовать не из-за кровавых путинских преступлений, а из-за того, что власть ущемляет их финансовые интересы. Повод для протеста, первые требования протестующих не имеют большого значения. Главное, чтобы «процесс пошел». Люди могут вначале выходить с наивными, даже верноподданническими лозунгами. Пару раз огребут от ментов и начнут задумываться. А потом, рано или поздно, доберутся и до Путина с чекистами и до их кровавой империи. Все это было уже в начале 20 века и во время Перестройки. Будет и в наше время.

Неизвестно, что станет спусковым крючком этого процесса (может и нынешняя история с пенсиями, пусть шансы на это очень малы). Необходимо пытаться максимально использовать каждую возможность.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»