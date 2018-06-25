Парад в Минске может стоить $2,5 миллиона 25.06.2018, 8:30

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Истинную стоимость мероприятия власти замалчивают.

Несколько раз в год улице белорусского столицы накрывает грохот военной техники - во время парада или одной из его репетиций, говорится в репортаже «Белсата».

Власти видят в традиционном действе зрелищность и «эмоционально-патриотический подъем», минчане – разбитый асфальт, шум и транспортный коллапс.

Танкам - самое место в двухмиллионном городе, говорят эксперты военной газеты «Во славу Родины». Мол, на самом деле асфальт танков не боится, а те, кто думает иначе - заказаны и проплачены. При этом стоимость парада скромно умалчивается. Речь может идти о почти двух с половиной миллионах долларов.

Возможную цену совет для налогоплательщиков опубликовало издание Naviny.by. Истинную стоимость мероприятия власти замалчивают.

«Не просто там, знаете, две машины поставили, прокатили и все. Я просил показать мощь армии, чтобы люди посмотрели и сделали для себя выводы, что там что-то есть, что может их защитить», - заявлял Лукашенко.

Чувство же защищенности у людей вызывает не показное бряцание оружием, а уважение государства к человеку, сохранение и развитие промышленности, экономики и культуры.

В этом году 3 июля парадом пройдут около 4000 военнослужащих и более 260 единиц боевой и не только техники. Нынешняя особенность - участие женщин, кадетов и китайских военных, а также демонстрация «высокотехнологичного роботизированного комплекса». А вот ждать ли купаний, унитазов и тушенки, как в прошлом году, организаторы фестиваля пока не уточняют.