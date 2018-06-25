Как демография «побила» Лукашенко Марина Светлова, «Салідарнасць»

25.06.2018, 8:37

Фото: БелТА

Беларусь оказалась в числе тех стран Европы, где прироста населения исследователи вообще не зафиксировали.

Из-за преобладания смертности над рождаемостью население Беларуси сократилось на 7%.

К такому выводу пришли исследователи из института демографии Австрийской академии наук и Венского центра Витгенштейна.

По данным исследования, с 1990 года демографические ситуации в странах Западной и Восточной Европы развиваются прямо противоположно. Так, если на западе Европы наблюдается прирост населения, то на востоке и юге Европы оно, наоборот, сокращается.

Основными причинами демографических изменений, по мнению исследователей служат два фактора: естественная динамика населения, то есть рождаемость и смертность, а также миграция.

Напомним, что еще в 2008 году белорусам был поставлен конкретный план по размножению: Александр Лукашенко обещал, что через 10 лет в Беларуси будут жить 13 миллионов.

— Свою страну я вижу стабильным государством, где через 10 лет будут жить не 10 миллионов, а 13 миллионов человек, дай Бог. А нам надо 25—30 миллионов населения на этой земле…, — вещал Лукашенко в интервью российским журналистам.

Однако уже в 2017 году правитель Беларуси умерил амбиции и перенес размножение белорусов на неопределенный срок.

— Беларусь может прокормить 20 млн человек. А главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, — 15 млн населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях, — сказал Лукашенко.

Увы, как показывает статистика, белорусы под руководством Лукашенко размножаться не хотят.

Марина Светлова, «Салідарнасць»