Официально: Высшая избирательная комиссия Турции объявила о победе Эрдогана 25.06.2018, 8:25

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Заявление сделано по итогам подсчета 98% бюллетеней.

На выборах президента Турции 24 июня победу одержал нынешний лидер страны Реджеп Эрдоган, набравший простое большинство голосов.

Об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Сади Гювен, сообщает агентство Anadolu.

Результаты были объявлены по итогам подсчета 97,7% бюллетеней. Гювен подчеркнул, что оставшаяся часть голосов не может повлиять на итоги голосования.

По его словам, с 2014 года в ходе выборов не озвучивали ни одного обвинения в подтасовке результатов избирательных протоколов.

Издание Haberturk пишет, что по итогам подсчета 99,16% бюллетеней Эрдоган набрал 52,55% голосов, а главный кандидат от оппозиции Мухаррем Индже – 30,67%. 24 июня прошло голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва Турции.