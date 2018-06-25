Wall Street Journal: США ограничат инвестиции Китая в технологии 1 25.06.2018, 8:46

Фото: AFP

Вашингтон готов заблокировать инвестиции Китая в американские компании.

Министерство финансов США разрабатывает нормы, которые заблокируют Китаю возможность покупки американских компаний, занимающихся "промышленно важными технологиями". Об этом в воскресенье, 24 июня, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ограничения могут коснуться компаний, в которых Китай владеет не менее чем 25-процентной долей. Разработка норм еще не закончена и у представителей индустрии будет возможность высказаться, прежде чем нововведения вступят в силу. Официально о новых мерах может быть объявлено в конце июня.

Новые правила, по данным WSJ, призваны расширить контроль над экспортом, остановить передачу значимых технологий в Китай и предотвратить продвижение Пекина в реализации стратегии "Made in China 2025". Ее цель - сделать Китай глобальным лидером в десяти технологических областях.

Президент США Дональд Трамп ранее одобрил заградительные пошлины в 25 процентов на продукцию из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов. Пошлины начнут действовать с 6 июля. Тогда Пекин заявил о введении 25-процентных пошлин на 659 наименований товаров из США, которые также вступят в силу 6 июля.