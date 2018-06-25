Из-за повышения пенсионного возраста расходы на ребенка вырастут на $300 в месяц 12 25.06.2018, 8:54

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Иллюстрационное фото

Неожиданные последствия социальных «реформ» правительства.

Уже несколько недель наряду с разговорами о том, что Беларуси не избежать увеличения до 63 лет пенсионного возраста для женщин, поднимается и тема пересмотра длительности отпуска по уходу за ребенком — с трех до двух лет, пишет «Завтра твоей страны».

И хотя по поводу повышения возраста выхода на пенсию заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков заявил: «Предложения по данному вопросу в настоящее время не прорабатываются», народ подобные заверения воспринимает как явный признак того, что повышать будут.

Кто будет нянчить детей, если молодые мамы станут на год раньше выходить на работу, а бабушки, которые сейчас чаще всего присматривают за внуками, пока родители заняты, тоже будут работать?

Ежегодно в Беларуси рождается около 100 тысяч детей: в 2017 году − 103 тысячи, в 2016-м − 117,7 тысяч, в 2015-м 119,5 тысяч, в 2014-м − 118,5 тысяч. В ближайшем будущем, по прогнозам демографов, тенденция останется примерно такой же. Одномоментное решение снизить отпуск по уходу за ребенком на год, может увеличить количество детей, претендующих на место в детских садах и яслях, на 100 тысяч двухлеток. Вместо чуть более 400 тысяч детей, которые ходят в сады и ясли сейчас, их станет около 500 тысяч.

Это при том, что количество дошкольных учреждений в стране каждый год уменьшается. Хотя государство планировало в 2017-2020 годах построить 57 учреждений почти на 11 тысяч мест, оборудовать 11 помещений еще на 247 мест на первых этажах многоквартирных домов и создавать дополнительные группы для детей в уже работающих садиках.

Во сколько обойдутся новые детские сады

Оборудовать дополнительные места в существующих детсадах будет достаточно сложно – и без того в областных городах и столице некоторые детские группы выросли до 30-40 детей. Придется строить новые учреждения или арендовать помещения под сады. На 100 тысяч детей понадобится 500-600 детских садов на 150-200 мест.

Стоимость строительства одного детского сада на 150 детей может варьироваться от 1,3 до 3 миллионов долларов, учреждение на 240 мест стоит около 4 миллионов долларов.

Даже если рассчитать строительство 600 новых садов на 150 детей каждый по самой низкой стоимости, государству предстоит выделить для этого почти 780 миллионов долларов.

Кроме этого в местных бюджетах вырастет статья расходов на обеспечение работы новых дошкольных учреждений.

− При условии достаточно массового появления коммерческих детских садов, ориентированных на средний класс, а не на богатых, затраты на содержание одного ребенка в таком саду будут составлять от 200 до 300 долларов в месяц. В государственном садике это будет 150-200 долларов на ребенка, − подсчитал экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. − Расходы на одного ребенка включают зарплаты воспитателей, административные расходы, связанные с управлением садиком, подготовку и съем помещения.

То есть работа детского сада на 150 детей стоит от 30 тысяч долларов в месяц и 360 тысяч долларов в год.

Выручит ли бизнес?

Государство не сможет самостоятельно обеспечить потребность в детских садах, убеждена научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова. Оно будет вынуждено обратиться за помощью к бизнесу, создавая инфраструктуру через государственно-частное партнерство и сотрудничество.

— Можно вводить дополнительные нормы в обязательствах застройщиков – не создавать инфраструктуру уже после создания жилых комплексов, как это часто происходит, а решать вопрос строительства детских садов сразу, — предлагает эксперт.

Вместо сдачи в аренду всего первого этажа в строящихся многоквартирных домах можно стимулировать застройщиков и арендаторов открывать там небольшой детский сад. Если продумывать подобные варианты еще на этапе планирования застройки, это существенно снизит затраты на создание детских садов и издержки бизнеса, который захочет открыть там детский сад или центр.

Крупным компаниям можно предлагать обустраивать небольшие детские сады или центры при офисах, как это делают западные корпорации. Частные детские сады чаще всего не приносят больших доходов. Государство может продумать варианты сотрудничества с компаниями, чтобы заинтересовать в открытии более бюджетных частных садов и поддерживать подобные инициативы.

В целом, эксперт рекомендует изучить опыт других стран, чтобы понять, как там работает система дошкольного образования и что из этого можно реализовать в Беларуси.

— Беларусь — не первая страна, в которой возникает подобная проблема. Например, в Польше государство в свое время на конкурсной основе предоставляло бизнесу разного рода субсидии, создало более гибкие условия для открытия яслей и центров для детей от 1 года, в результате буквально за пять лет там произошел рост частных игровых детских клубов больше чем в 1,5 раза, — комментирует Мария Акулова.

Помогут ли няни?

Позволить себе няню может незначительная доля семей, потому что размер зарплаты няни соотносим с зарплатой многих белорусов. Услуги няни в столице стоят примерно от 600 рублей, в регионах они могут быть ниже. Но почти половина белорусов располагает в месяц суммой до 400 рублей.

— Чтобы обеспечить себя, няню и нормальное развитие ребенка, заработок обоих родителей должен быть выше среднего, — считает Мария Акулова.

Но государство могло бы стимулировать развитие института нянь, предоставляя непрямую помощь семьям или сотрудничая с компаниями, предлагающими подобные услуги.

— В Украине, которая столкнулась с вопросом, как поднять рождаемость, с 2019 года введут субсидии в 1,5 тысяч гривен (114 рублей) на оплату услуги няни. Так государство поможет семьям, которые заключают официальный договор с няней, − приводит пример эксперт.

В Польше власти помогали тем, что платили за нянь взносы в социальный фонд за счет средств из бюджета. Благодаря этому, их услуги были более дешевыми для семей, а няни были заинтересованы оформлять официальное трудоустройство.

Правильно разработанные меры, с одной стороны, позволят государству улучшить ситуацию с нехваткой дошкольных учреждений с меньшим бременем для бюджета, с другой – способствовать росту рождаемости в городах, где люди более остро сталкиваются с проблемой неразвитой инфраструктуры для дошкольников.

Отсутствие соответствующей инфраструктуры, наоборот, может негативно отразиться на решении семьи заводить детей. Различные исследования показывают, что одним из сдерживающих барьеров люди называют как раз отсутствие инфраструктуры, когда встает вопрос, рожать ли второго и третьего ребенка. На вопрос, почему вы не хотите рожать второго или третьего ребенка, порядка 30% респондентов отвечают, что причиной тому – отсутствие детских садов, отмечает эксперт BEROC.