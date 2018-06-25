«Из бизнесменов попытаются выжать все возможное в новый Год малой родины» 8 25.06.2018, 9:15

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Правитель Беларуси продлил Год малой родины до конца 2020 года.

В указе, подписанном Лукашенко, говорится, что документ принят в целях стимулирования социально-экономического развития регионов.

В комментарии UDF.BY эксперты рассказали, почему сомневаются в реализации намеченных планов.

«А зачем благоустраивать вымирающие деревни?»

Кандидат экономических наук и житель Шкловского района Петр Мигурский объясняет решение руководителя Беларуси тем, что намеченная на этот год программа по развитию малых населенных пунктов, очевидно, не будет реализована.

«Во-первых, для этого нет финансовой поддержки. Во-вторых, на мой взгляд, были слишком преувеличены возможности бизнесменов, которые после просьбы сверху якобы кинутся на свою малую родину, проведут туда асфальтовые дороги и газопроводы. Увы, этого не произошло», – говорит Петр Мигурский.

В связи с тем, что Лукашенко пошел на беспрецедентный шаг и продлил Год малой родины на три, экономист предсказывает возможное изменение отношений с бизнесменами.

«Нельзя исключать, что из бизнесменов попытаются выжать все возможное, чтобы реализовать то, что изначально планировалось в Год малой родины», – отмечает Петр Мигурский.

Кстати, в апреле на республиканском субботнике Лукашенко сказал:

«За год мы вряд ли что-то там построим, создадим. Сразу людей не повернешь. Они сначала должны привыкнуть, осознать, наметить себе какие-то планы, а где-то кому-то надо и деньги заработать, чтобы в свою малую родину вложиться».

Петр Мигурский живет в агрогородке и заметных изменений в его жизни в этом году не заметил. За исключением того, что местные жители проявили инициативу, собрали подписи и добились того, чтобы через деревню проходил автобус.

«Возможно, в далеких краях что-то и делается, но не у нас», – говорит житель Шкловского района, где вырос руководитель Беларуси.

При этом Петр Мигурский сомневается, что инициатива властей способна улучшить жизнь на селе.

«Я всю жизнь прожил на селе и мне хочется, чтобы деревни возрождались. Но есть один крамольный вопрос. А зачем благоустраивать вымирающие деревни? Ведь должен быть экономический смысл: люди не будут оставаться в деревнях, если там не будет рабочих мест и достойной зарплаты», – отмечает экономист.

Он приводит в пример агрогородок, где сегодня работает один магазин райпо. Конечно, можно открыть и второй, и третий, но все определяется количеством покупателей и их платежеспособностью. Новая инфраструктура окажется не нужной, и не будет окупаться.

«На сегодня основная масса белорусских деревень – это экономическая пустыня. Поэтому боюсь, что мы все равно придем к тому, что малые деревни будут ликвидированы», – говорит экономист.

Без реформ ничего не изменится

Политолог и основатель общественного движения «Дзея» Алесь Логвинец первым делом отмечает, что 2018-й должен был быть объявлен годом белорусской государственности – в связи с 100-летием БНР. Но идею с Голом малой родины он называет неплохой.

Ситуацию с региональным и местным развитием Беларуси политолог считает катастрофической. Деревни вымирают, дома оставляются.

«Наведваючы вёскі і нават мястэчкі, асабліва на усходзе і паўночным усходзе Беларусі, цяжка пазбавіцца ад адчування іх вымірання», – говорит Алесь Логвинец.

Но в реализацию планов властей политолог не верит. На это есть ряд причин: в том числе, отсутствие частной собственности на землю и отсутствие развития местного самоуправления.

«Пытанне, ці можа нешта змяніць фармальны падыход зверху, – рытарычнае. Трэба мяняць усю сістэму. Эфектыўны падыход мусіць грунтавацца не на дзяржаўных ініцыятывах зверху, а на спрыянні мясцовай і індывідуальнай ініцыятыве. І, канешне, гарантыі правоў уласнасці. Часам здаецца, што правы ўласнасці ў нас больш гарантуюцца замежнікам, чым беларусам», – отмечает Алесь Логвинец.