СМИ: Новая израильская ракета меняет расстановку сил в Сирии 25.06.2018, 9:38

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Ракета позволит Израилю сбивать цели в совершенно новых условиях.

В рамках плана по развитию военного потенциала, Израиль несколько дней назад объявил о производстве сверхзвуковой ракеты класса «воздух-земля» Rampage, которая будет использоваться против Сирии и Ирана и изменит военный расклад сил, пишет издание almodon.com.

По словам инженеров, ракета позволит Израилю атаковать в совершенно новых условиях. Она может быть установлена на истребителях F-15, F-16 и F-35. Дальность действия сверхзвуковой ракеты составляет 90 миль. Траектория полета ракеты корректируется через бортовой GPS, что позволит запускать ее в любую погоду и в любое время дня. Инженеры говорят, что ракета представляет собой идеальное оружие для поражения целей с высокой точностью в свете роста напряженности на Ближнем Востоке.

Специалист в сфере обороны и безопасности Джозеф Тревитик опубликовал исследование о ракете на сайте «Драйв» (The Drive). Он рассказал, что при поступления ракет на вооружение израильской армии, Израиль получит большие возможности, особенно в свете его войны с Ираном и «Хезболлой». В радиусе около 90 миль израильские истребители с ракетами Rampage с легкостью смогут наносить удары по мишеням в Дамаске и его окрестностях из воздушного пространства Израиля, не нарушая воздушное пространство Ливана.

После поступления ракет на вооружение, израильские ВВС смогут применить новую тактику во время полета над Ливаном или ливано-сирийской границей, которая позволит израильским бойцам, по словам Тревитика, поразить цели вблизи стратегических городов Хама и Хомс и, возможно, даже Алеппо на севере. При этом воздействие сирийских и иранских систем ПВО, которые все больше угрожают израильским военно-воздушным силам, будет минимальным. Таким образом, гипотетически Израиль сможет нанести удар по позициям «Хезболлы» в сирийском городе Эль-Кусайр с собственной территории.

Использование новых ракеты будет дешевле, чем запуск ракет Delilahs, которые Израиль использует сейчас во время авиаударов по Сирии. Компания «ИМИ Системс» (IMI Systems) заявляет, что ракеты лучше всего подходят для уничтожения неподвижных объектов, таких как командные и коммуникационные центры, военные базы, аэродромы и другие ценные полевые объекты, защищенные системами ПВО. По словам Тревитика, компания «ИМИ Системс» может усовершенствовать ракеты посредством установки дополнительной системой лазерного наведения и улучшить таким образом возможности наведения ракеты в будущем. Это позволит самолетам и войскам на местах применять оружие в расширенном диапазоне, что обеспечит большую мобильность ракеты при быстром изменении ситуации и поможет поддерживать огонь или удары против врагов.

Стоимость ракет более важный показатель с учетом большого объема потенциальных целей. В мае 2018 года Израиль совершил более 20 ударов по позициям проиранских сил в Сирии, а также по сирийским ПВО, которые пытались сбить израильские самолеты. Согласно планам Израиля, низкая стоимость новых ракет способствует увеличению атак по позициям проиранских сил и бойцам «Хезболлы».

По словам Тревитика, в настоящее время Израиль стремится привлечь клиентов для покупки ракет. По его мнению, Вьетнам может быть потенциальным клиентом, поскольку подобное вооружение позволит ему бросить вызов амбициям Пекина в Южно-Китайском море. Также Азербайджан может быть заинтересован в приобретении ракет, поскольку новая израильская ракета даст ему возможность наносить удары по целям в соседней Армении из своего воздушного пространства. Тревитик считает, что если израильские ВВС решили широко продавать новые ракеты, то только вопрос времени, когда мы увидим, как ракеты используются против целей в Сирии. Если ракеты окажутся эффективными в Сирии, то они будут проданы и другим заказчикам.