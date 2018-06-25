Исторический шанс для Македонии Константин Федоренко, zn.ua

25.06.2018, 9:24

Греция заинтересована в предсказуемом соседе, являющемся членом НАТО и ЕС.

В воскресенье, 17 июня, в регионе Преспес на территории Греции, граничащем также с Бывшей Югославской Республикой Македония и с Албанией, произошло событие, имеющее шанс стать историческим для всего региона.

Министры иностранных дел Греции и БЮРМ подписали соглашение, согласно которому БЮРМ примет название Северная Македония; в свою очередь, Греция обязуется разблокировать переговоры Скопье о членстве в НАТО и ЕС. Ранее лишь позиция Греции удерживала страну от этого; такие государства региона, как Албания и Черногория, уже стали членами Североатлантического альянса, а Черногория и Сербия открыли официальные переговоры с ЕС о вступлении. И вот теперь к ним может присоединиться еще одна страна — Северная Македония.

История конфликта

В 1991 г. Македония объявила о своей независимости от Югославии. В составе югославского государства республика Македония как территориальная единица существовала со дня его основания. Уже тогда такой выбор названия вызывал решительный протест в Греции: он трактовался как претензия на историю древней Македонии, которую греки считали, в свою очередь, частью своей истории. Территория древней Македонии действительно лежала примерно в границах нынешнего греческого государства, тогда как территория нынешней БЮРМ находилась северней. Однако уже при римской власти эта территория получила название Македония Вторая (в отличие от Македонии Первой, опять-таки по большей части совпадавшей с территорией древней Македонии).

Именно отсюда растут корни националистической идеи "Великой Македонии", которая включала бы в себя обе Македонии римских времен, а по меркам нашего времени — земли сопредельных стран. Славяно-македонские националисты утверждают, что власти Албании, Болгарии и Греции во много раз занижают число македонцев, проживающих на территории исторического региона; и что, таким образом, создание "Великой Македонии" со столицей в Солуни (Салониках) было бы их освобождением.

И именно из-за того, что название "Македония" позволяло бы БЮРМ, пусть и теоретически, претендовать на регион Македония с центром в Салониках, являющийся частью Греции, Афины с 1991 г. последовательно высказывали протест против того, чтобы соседнее государство называлось Македонией. Греки эту страну чаще всего называют "Скопье", по названию столицы. С 1995 г. стороны ведут переговоры о компромиссном названии, но безуспешно; более того, с 2006-го БЮРМ проводит откровенно конфронтационную политику "антиквизации", возводя по всей стране памятники Александру Македонскому и его отцу Филиппу, называя в их честь вокзалы, аэропорты и другие объекты, в том числе шоссе на Грецию. Такая политика партии ВМРО-ДПМНЕ, мягко говоря, не встречала понимания в Греции. От этой политики, впрочем, частично отошло нынешнее правительство, ядром которого является Социал-демократический союз.

Международные организации

Конечно, Греция, с ее современной и хорошо вооруженной армией, а также "зонтиком" НАТО, понимает, что БЮРМ не могла бы захватить греческий регион Македония силой; и, тем не менее, потенциальное распространение ирредентистских идей на незначительное, но все же существующее на севере Греции меньшинство славяноязычных македонцев греки приветствовать не могут. Именно поэтому Афины стабильно блокировали членство БЮРМ в Европейском Союзе и НАТО; кроме того, из-за этой позиции обозначение БЮРМ (не являющееся названием) используется в различных иных международных организациях, включая ООН.

При этом подавляющее большинство жителей славяно-македонского государства идеи евроатлантической интеграции поддерживают (77% в сентябре 2017 г. высказались за членство в ЕС, 75% — за членство в НАТО). На заре независимости эти числа вообще были близки к ста процентам; однако, когда стало понятно, что, несмотря на желание НАТО и ЕС принять БЮРМ в свой состав, Греция уступать не собирается, наступила определенная усталость от интеграционных устремлений. Впрочем, усталость весьма относительная — даже в худшие годы более двух третей населения выступали за членство в этих организациях.

Согласно февральскому опросу, 61% жителей БЮРМ готовы на переименование своей страны, если это приблизит членство в НАТО и ЕС. Среди собственно этнических славяно-македонцев эта цифра меньше — 50%; более высокая поддержка переименования в стране в целом набирается за счет большой общины этнических албанцев, исключенных из македонских националистических дискурсов. В результате 82% македонских албанцев поддерживают переименование.

С 2005 г. БЮРМ является официально признанным кандидатом на членство в ЕС. Для сравнения, Черногория стала официальным кандидатом в 2010-м, Сербия — в 2012-м, а Албания — и вовсе в 2014-м. Однако Черногория и Сербия, с 2012-го и 2014-го соответственно, уже открыли официальный переговорный процесс о вступлении в Евросоюз. Путь от открытия такого процесса к членству неблизкий: даже в случае более экономически успешной Хорватии он занял восемь лет. Учитывая некоторый политический кризис в нынешнем ЕС, связанный с проблемными темами вроде вопроса беженцев или авторитарных политик в Польше и Венгрии, принятие новых членов и вовсе может быть отложено на значительный срок, хотя ранее неоднократно говорилось, что Сербию и Черногорию можно было бы принять к 2025 г. С другой стороны, каждая волна расширения для ЕС была поводом заявить о своей успешности как проекта. И как демонстрировало дальнейшее бурное развитие новых членов, это был вполне обоснованный повод.

Так или иначе, уже на момент получения статуса кандидата в 2005 г., предварительная оценка соответствия права БЮРМ праву Европейского Союза (а процесс переговоров состоит именно в приближении страны-кандидата к нормам ЕС) была примерно аналогична оценке соответствия этим нормам Черногории в 2012-м и Сербии в 2014-м. Учитывая, что все основные партии БЮРМ поддерживают европейский вектор развития и постепенно принимали направленные на ожидаемое членство в ЕС нормы, вполне вероятно, что БЮРМ сейчас находится, как минимум, на уровне этих двух стран по внедрению норм права Евросоюза. То есть не исключено, что если спор о наименовании страны будет успешно завершен, БЮРМ, Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз вместе. Но — "если".

Ожидаемые проблемы

Утверждение варианта переименования в Северную Македонию требует ратификации парламентами БЮРМ и Греции, а также принятия этого варианта на референдуме в БЮРМ. Парламент в Скопье уже проголосовал за данное решение; оно набрало 69 из 120 голосов. Ожидается, что президент Георге Иванов его ветирует; предстоит повторное голосование, и согласно процедуре, чтобы преодолеть вето, достаточно абсолютного большинства (т.е. 61 из 120). С референдумом также, как говорилось выше, проблем не предвидится, несмотря на то, что около трети славяно-македонцев от названия "Македония" без каких-либо дополнений отказываться не собираются и в эти дни активно протестуют. В случае успешного принятия решения осенью пройдет референдум в БЮРМ, и затем соглашение будет обсуждаться в греческом парламенте. И вот здесь лежит основная проблема.

Дело в том, что в Греции любой вариант названия, содержащий в себе слово "Македония", встречает яростное сопротивление. "Македония одна, и она греческая" — давний и популярный лозунг греческих националистов. Умеренная правоцентристская партия "Новая демократия", долгое время находившаяся при власти, ранее поддерживала компромиссные варианты, четко обозначающие разницу между греческим регионом Македония и славянским государством. Однако переместившись в оппозицию, они заняли гораздо более жесткую позицию по данному вопросу. Это неудивительно: они не могут терять голоса, а согласно свежему опросу, 68,3% греков не поддерживают заключенное правительством Греции соглашение, и 73,2% выступают против любого варианта названия, включающего в себя слово "Македония". Правоцентристы даже предложили высказать вотум недоверия правительству Ципраса; однако 16 июня для такого решения парламенту не хватило голосов. На улицах то и дело вспыхивают активные протесты.

Другие парламентские партии также не поддерживают вариант "Северная Македония". Само собой, откровенные неонацисты из "Золотой зари" выступают против. Неосталинисты из Коммунистической партии Греции вроде как и считают, что название БЮРМ не является принципиальным вопросом, но при этом заявляют, что нужно быть осторожным с любыми решениями, идущими на пользу "американскому империализму", т.е., в частности, ведущими к расширению НАТО. Вполне возможно, при голосовании за вариант "Северная Македония" они воздержатся, как воздержались во время голосования относительно вотума недоверия. Не поддерживает такое переименование и часть левоцентристов (ранее партия ПАСОК и Демократическая левая, ныне ставшие частью "Движения за перемены"), хотя другая часть, в том числе бывший премьер Георгиос Папандреу-младший, готова проголосовать "за". И даже правая партия "Независимые греки", младший партнер возглавляемой Ципрасом СИРИЗА по правящей коалиции, заявила, что из коалиции не выходит, но проголосует против варианта "Северная Македония".

Лидеров Греции и БЮРМ — Алексиса Ципраса и Зорана Заева — сейчас многие в своих странах называют "предателями". Но если соглашение все же удастся ратифицировать, их имена войдут в историю. И они оба хорошо это понимают; тем более Ципрас осознает, что переизбраться в дальнейшем ему будет крайне сложно, поскольку сейчас сокрушительная победа "Новой демократии" на следующих выборах кажется практически неизбежной. Возможно, именно поэтому он решился на такой шаг. Но чтобы парламент в Афинах согласился с вариантом "Северная Македония", Ципрасу придется, во-первых, консолидировать собственную партию, чтобы никто в ней не соблазнился возможностью показательно выступить против переименования ради личной популярности; и, во-вторых, уговаривать отдельных умеренных депутатов других партий поддержать соглашение. Если первое условие будет выполнено, второе выглядит возможным: у СИРИЗА в парламенте 145 мест из 300, т.е. Ципрасу нужно будет найти лишь еще шестерых твердых сторонников соглашения.

Наконец, даже если это удастся сделать, неизвестно, что будет с соглашением после того, как СИРИЗА ожидаемо проиграет парламентские выборы осенью 2019 г. Вообще говоря, в международном праве существует принцип pacta sunt servanda ("соглашения должны соблюдаться"). Правительство не может просто отказаться от не нравящегося ему соглашения, заключенного предшественниками. Этот принцип сохраняет порядок в международных отношениях. Но сможет ли новое большинство не поступиться данным принципом под давлением греческого населения — вопрос открытый. Здесь может сыграть свою роль то, что западные страны заинтересованы в компромиссе Афин и Скопье, поэтому будут резко против разрыва соглашения.

Если греки провалят голосование в парламенте, или если соглашение будет утверждено, а затем разорвано следующим греческим правительством, то в БЮРМ поднимется новая волна евроскептицизма. По деструктивности такое решение будет сравнимо с отказом части Кипра, где проживают греко-киприоты, воссоединиться с турецкой частью на референдуме 2004 г. В результате исторический шанс был упущен, что спровоцировало чувство отчуждения у турко-киприотов. В этом же случае отчуждение жителей БЮРМ будет направлено не только на Грецию, но и на Европу в целом, из-за осознания невозможности вхождения в ЕС без согласия упрямых греков. В конечном итоге, объективно Греция заинтересована в предсказуемом соседе, являющемся членом НАТО и ЕС, а не обозленной на весь мир стране, которой наверняка попробует подать руку Россия. Но, увы, патриотизм и объективность редко идут рука об руку; и потому греки могут упустить исторический для балканского региона и для европейской истории в целом шанс.

Константин Федоренко, zn.ua