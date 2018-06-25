Министр спорта: На этой неделе в хоккее будут «определенные моменты» 6 25.06.2018, 10:13

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Сергей Ковальчук

Бывший охранник Лукашенко анонсировал «важные события» в отечественном спорте.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук анонсировал какие-то важные события в отечественном хоккее. Они должны произойти уже на текущей неделе.

В программе "Неделя" на телеканале СТВ Ковальчук говорил о наиболее перспективных видах спорта, на которые делается ставка: "Если смотреть тактически на ближайшую перспективу, то в летних видах спорта это футбол, легкая атлетика, в зимних видах спорта — биатлон, фристайл, хоккей. В ближайшее время, я думаю даже на следующей неделе [программа пошла в эфир 24 июня], будет много таких интересных моментов. В хоккее будут определенные моменты".

Вероятно, имеется в виду проведение отчетной конференции Федерации хоккея, которая должна была состояться еще в начале июня и переносилась из-за отсутствия кворума. Тогда в Министерстве спорта и туризма прошло совещание, посвященное развитию в нашей стране хоккея. В этом году хоккейная сборная попрощалась с элитным дивизионом и это подталкивает к серьезным переменам. Как ожидается, федерация внесет в Минспорта предложения по формированию тренерского штаба национальных сборных, представит стратегию и концепцию развития белорусского хоккея. Как известно, председателем Федерации хоккея Беларуси является Семен Шапиро, бывший руководитель Минской области.

Какие "интересные моменты" произойдут в других видах спорта, пока неизвестно. В понедельник состоится пресс-конференция биатлонистки Дарьи Домрачевой, на которой она может объявить о завершении спортивной карьеры.