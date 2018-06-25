Ума Турман намерена переехать в Швецию 25.06.2018, 10:23

Ума Турман

Бабушка актрисы, модель Биргит Холмквист, была шведкой.

48-летняя американская актриса подает запрос на получение гражданства Швеции, чтобы навсегда перебраться в скандинавское королевство. Для этого Турман наняла в Нью-Йорке известного шведского адвоката Томаса Бодстрема, сообщает gazetavv.com.

Актриса давно говорила, что мечтает уехать из США. Ее бабушка по линии матери - Биргит Холмквист - родом из Южной Швеции, провинции Сконе. Она была моделью и увековечена в статуе шведского скульптора Акселя Эббе под названием «Объятия», установленной у порта на крайние южной точке Швеции - в гавани Смюгехук.

Дедушка Умы Турман - барон Фридрих Карл Йоханнес фон Шлебрюгге - служил в германской армии во время Первой мировой войны. Отказавшись вернуться на службу к нацистам, он сначала оказался в тюрьме, а затем иммигрировал в Мексику с женой Биргит. В Мехико у них родилась дочь Нена - мать будущей кинозвезды.

Ума Турман родилась от второго брака матери. Отцом актрисы стал Роберт Турман.

В шведском Сконе до сих пор живут родственники знаменитой американской актрисы. Сама Ума часто бывает в Швеции, начала учить в 2015 году шведский язык и неоднократно заявляла о желании получить шведское гражданство. Теперь актриса предприняла реальные шаги для этого.

«Она хочет купить в Швеции дом и в будущем жить там. У нее много родственников в Сконе, поэтому она всегда и чувствовала себя шведкой. Надеемся, что теперь это произойдет в реальности, хотя это долгий процесс», - отметил Томас Бодстрем.