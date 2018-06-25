Пенсионер из-под Гродно требует остановить билетный беспредел 3 25.06.2018, 10:47

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Кассиры автостанции пополняют бюджет автобусного парка обдираловкой пенсионеров двойным тарифом.

Житель городского поселка Зельва Николай Емельянчик часто бывает на малой родине, в деревне Елка, куда добирается на автобусе. В пути на малую родину и обратно он и обнаружил проблему с оплатой стоимости проезда, пишет «Газета Слонімская».

Двойной тариф за проезд в автобусе

Мужчина часто ездит по маршруту Слоним — Зельва и обратно и удивляется несоответствию стоимости билетов, купленных на вокзале в г.п. Зельва и у водителя автобуса, который следует по маршруту Зельва — Слоним до остановочного пункта «Червоное Село». Поэтому Николай Алексеевич обратился в прокуратуру Слонимского района с просьбой проверить законность действий руководства Автобусного парка №3 г. Слоним. А также мужчина свое заявление адресовал в редакцию, чтобы донести проблему до общественности. Вот что говорится в его заявлении:

«Регулярно езжу на малую родину, в деревню Елка. Услугу осуществляет филиал автобусный парк №3 г. Слоним. Цена билета до станции «Елка» — 1 руб. 92 коп. Автобус, как указано в документе, является «скоростным». По факту его скорость не превышает 50 км/час. Отправление в 08.10.

Я многократно пользовался автобусом филиала «Автобусный парк №4 г. Волковыск ОАО «Гроднооблтранс». На этом маршруте, а также на междугородном маршруте Солигорск — Гродно в автобусах с мягкими откидными сиденьями действует тариф за один километр (полный) с НДС — 0,06 руб. Расстояние от остановочного пункта «Зельва» до остановочного пункта «Елка» — 22 километра. Соответственно, по таблице стоимости, плата за проезд составляет 1 руб. 32 коп. Эта сумма согласно прейскуранту №493/1—16/12 и действует на

маршруте Солигорск — Гродно с 23.12.2016 г. Эта же расценка применялась на маршруте Волковыск — Минск.

Но кассиры автостанции «Зельва» постоянно на эти маршруты продавали и продают билеты только до станции «Слоним» по цене 2 руб. 16 коп. Так, 3 мая 2018 года кассир Г. продавала пожилым людям, желающим поехать в деревни Червоное Село, Дешковичи, билеты только по 2 руб. 16 коп., хотя, согласно таблице стоимости, плата за проезд составляет 0,90 руб. до Дешковичей. По такой цене обилетил меня водитель автобуса Волковыск — Минск. Мой остановочный пункт «Елка» — 1 руб. 32 коп. Так 4-5 человек ехали в Червоное Село, Дешковичи. Каждый из них переплатил по 1,0-1,16 руб. И это ежедневно.

В то же время цена проезда в междугородном маршруте №336 г. Слоним АС — Гродно АВ до станции Зельва АС — 1 руб. 83 коп. Билеты от 19.05.2018 г. №№ 65-18-42043; 65-18-42044. А в билете от 18.05.2018 г. №65-18-404985 цена проезда на маршруте 1036/1 Зельва АС — Елка — 1 руб. 92 коп.

Директор филиала «Автобусный парк №1» ОАО «Миноблавтотранс» г. Солигорск сообщает следующее: «Согласно прейскуранту №493/1-16/12 с 23.12.2016 г. на междугородном маршруте Солигорск — Гродно в автобусах с мягкими откидными сиденьями действует тариф за 1 км (полный) с НДС — 0,06 руб. Расстояние от остановочного пункта «Зельва» до остановочного пункта «Елка» — 22 км. Соответственно, по таблице стоимости плата за проезд составляет 1 руб. 32 коп.».

А после моего обращения 3 мая 2018 года, внесенного мною в книгу замечаний и предложений, специалист филиала «Автобусный парк №3 г. Слоним» информировала меня (за подписью директора филиала) о том, что мое обращение направлено для рассмотрения и дачи мне ответа в филиал «Автобусный парк №4» г. Волковыск ОАО «Гроднооблавтотранс» и в филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Миноблавтотранс». Поскольку директор филиала «Автобусный парк №4» г. Волковыск в отпуске, ответить мне нет уполномоченных.

В то же время, по словам водителя автобуса маршрута Волковыск — Минск, ему запрещено продавать билеты до остановочных пунктов «Червоное Село», «Дешковичи», «Елка».

А кассиры автостанции «Зельва» пополняют бюджет филиала «Автобусный парк №3 г. Слоним» обдираловкой пенсионеров двойным тарифом.

Уважаемый прокурор, прошу вас: остановите этот беспредел! Руководитель филиала автобусного парка №3 использует транспорт с целью получения незаконной прибыли, транспорт филиала «Автобусный парк №4» г. Волковыск. Почему игнорируют прейскурант?

Водитель везет пассажира до остановочного пункта «Червоное Село» за 2 руб. 16 коп., хотя плата за проезд составляет 1 рубль. А дальше по маршруту до АС «Слоним» водитель везет воздух или жителя деревни, которому необходимо в город Слоним? Очень часто бывает двойной тариф», — говорится в заявлении прокурору Слонимского района.

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты обратились к директору автопарка №3 г. Слонима Сергею Скоку. И вот как он прокомментировал ситуацию.

— Частные перевозчики выбивали билеты на эти автобусы, а не слонимский автопарк. Мы обилечиваем пассажиров согласно нашим тарифам. У нас в Елку ездит скоростной автобус Слоним — Елка, который останавливается не на трассе, а заезжает прямо в деревню, а это три километра от трассы. Другого маршрута, который проходит через Елку, у нас нет. А частные перевозчики сами устанавливают свои тарифы. Поэтому раз Николай Алексеевич обратился в прокуратуру, пусть это ведомство разбирается и дает ему ответ.

Чьи интересы лоббирует «депутат»?

Заявление с описанием ситуации Николай Емельянчик направил и председателю Зельвенского районного «совета депутатов» Валентину Семеняко. И вот какой ответ получил: «…Услуги по перевозке пассажиров по вышеуказанному маршруту осуществляет «Автобусный парк №4 г. Волковыск ОАО «Гроднооблавтотранс». В соответствии с утвержденным расписанием с 1 марта 2018 г. маршрутным автобусом Волковыск — Минск остановка на остановочном пункте «Червоное Село» не предусмотрена.

Таким образом, выдача билета водителем автобуса и в кассе автостанции «Зельва» до остановочного пункта «Червоное Село» и остановка на данном остановочном пункте является неправомерной. Приобрести билет на автобус по междугородному маршруту Волковыск — Минск с автостанции «Зельва» можно только до города Слонима».

— Интересно, чьи интересы защищает председатель Зельвенского районного «совета депутатов»? Неужели обнищавших пенсионеров? — сказал в разговоре Николай Алексеевич.

Как стало известно, прокуратура Слонимского района передала заявление Николая Емельянчика председателю Слонимского райисполкома для разрешения по существу.