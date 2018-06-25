Нефть дешевеет на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу 25.06.2018, 10:42

Стоимость нефти марки Брент продают по 74 долларов за баррель.

В понедельник нефть дешевеет на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу сырья, принятое в пятницу-субботу, пишет «Белорусы и рынок».

Стоимость нефти марки Брент находится при этом выше 74 долларов за баррель, а американской WTI – выше 68 долларов за баррель.

После официального объявления о решении увеличить добычу нефть немного подорожала, так как несмотря на рост поставок, рынок в перспективе останется сбалансированным, а угроза потенциального дефицита во втором полугодии полностью не исчезнет.

К перевыполнению плана по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ привело непредвиденное падение поставок из Венесуэлы ввиду политико-экономического кризиса в этом стране. Кроме того, потенциально опасными для мирового предложения остаются санкции против Ирана.

Надо отметить, что в предыдущие годы из-за низких цен нефтедобывающие страны ограничить инвестиции в разведку и освоение месторождений. Их также сдерживают прогнозы по скорому переходу на «зеленые» технологии для автомобильного сектора. В итоге резерв месторождений, которые ОПЕК может быстро ввести в оборот, снизился до уровня менее 3% от мирового спроса. Потенциально в ближайшие годы при росте потребления это может привести к серьезному дефициту.