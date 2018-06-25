Названы самые качественные авто 2018 года 25.06.2018, 10:57

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Рейтинг составило известное американское агенство.

Существует множество рейтингов качества и надежности автомобилей – едва ли не самыми авторитетными считаются отчеты TUV и DEKRA. Как пишет abw.by, что касается новых моделей, то тут стоит обратить внимание на рейтинг известного и уважаемого американского агентства J.D. Power.

Ежегодный и уже 32-ой по счету отчет Initial Quality Study (IQS) аналитиков J.D. Power традиционно составляется по результатам опроса американских автовладельцев – качество нового автомобиля оценивается по числу претензий к качеству и выявленных неисправностей на каждую сотню машин того или иного бренда/модели (коэффициент PP100) за первые 90 дней владения. Соответственно, чем ниже такой коэффициент – тем выше качество автомобиля. В этом году было опрошено 75.712 владельцев по 240 моделям в различных сегментах (их больше 20), приобретавших в 2018 году новые автомобили или взявших их в лизинг. Им необходимо было ответить на 233 вопроса, разбитых на восемь основных категорий. Оцениваются впечатления респондентов от ходовых качеств автомобиля, работы двигателя и трансмиссии, качества сборки кузова и отделки салона, а также функционирование бортовой электроники, в частности, мультимедиа-систем и водительских ассистентов, коих в современных машинах становится все больше.

Разумеется, на абсолютную истину отчет IQS-2018 претендовать не может. В этой связи важно отметить два момента – во-первых, у автомобилей, поступивших в продажу совсем недавно, те или иные неисправности могут проявиться гораздо позже, а во-вторых, следует учитывать и субъективность самих владельцев, которые зачастую излишне лояльны к тому или иному бренду и смотрят на проблемы сквозь розовые, так сказать, очки. Тем не менее, данный рейтинг, определяющий "героев" и "антигероев" среди автомобильных марок, интересен и для нас, ведь многие из обозначенных в нем брендов и моделей присутствуют на белорусском рынке – хотя, опять-таки, некоторые из моделей автомобилей попадают на наш и американский рынки с разных заводов и имеют существенные конструктивные отличия.

Но перейдем непосредственно к итогам нынешнего исследования J.D. Power, в котором участвовал 31 бренд (в том числе 13 "премиальных"). В официальном релизе, посвященном результатам опроса, отмечается, что средний показатель качества по всей автомобильной отрасли улучшился на 4% по сравнению с 2017 годом – на 100 машин приходится 93 дефекта.

В первую очередь, как выяснил опрос, стало меньше жалоб на шумы и качество окраски кузова и отделки салона. По-прежнему больше всего нареканий у владельцев новых автомобилей вызывает работа мультимедиа-систем (которая, например, не реагирует на голосовые команды) и навигации, хотя по сравнению с прошлым годом картина несколько улучшилась. На 20% прибавилось претензий на работу различных вспомогательных систем и страхующей электроники.

Серьезный рывок совершили корейские производители, занявшие первые три места среди самых надежных автомобилей! Лучшим стал бренд Genesis – владельцы автомобилей этой "премиумной" марки испытывают наименьшее число проблем (68 на каждые сто машин и на 9 меньше, чем в прошлом году). Genesis удалось опередить Kia, лидера рейтинга 2017 года – как и в прошлом году, речь идет о 72 неисправностях на 100 автомобилей этой марки. Еще большего прогресса добилась Hyundai – количество жалоб сократилось на 14 до 74 пунктов, благодаря чему корейский бренд переместился с прошлогоднего восьмого места общего рейтинга на третье.

И это еще не все достижения корейского автопрома. Так, модели Rio и Sorento победили в категориях "Малые автомобили" и "Среднеразмерные SUV" соответственно, Hyundai Tucson возглавил рейтинг в категории "Малые SUV", а флагманский седан Genesis G90 занял первое место в рейтинге качества среди "Больших премиальных автомобилей", опередив "семерку" BMW и Mercedes S-класса.

Сразу за корейскими брендами в общем рейтинге расположились Porsche и Ford. Престижному немецкому бренду хоть и не удалось опередить "корейцев", зато спорткар 911 занял первое место в общем рейтинге моделей всех сегментов с коэффициентом PP100, равным 48 баллам (то есть у модели наименьшее число выявленных проблем) – это лучший показатель за последние пять лет проведения исследования IQS.

Что касается Ford, то на его счету сразу три победы в модельных категориях – Mustang стал первым среди "Среднеразмерных спорткаров", Expedition среди "Больших SUV", а Super Duty первенствовал в категории "Тяжелые пикапы" (победу модель разделила с Chevrolet Silverado HD).

Три победы достались марке Nissan – в своих категориях самыми качественными признаны Altima ("Среднеразмерные автомобили"), Maxima ("Большие автомобили") и Frontier ("Среднеразмерные пикапы"). Что касается остальных категорий, то победителями стали Dodge Grand Caravan ("Минивэны"), Buick Envision ("Компактные SUV"), Acura ILX ("Малые премиальные автомобили"), Toyota Corolla ("Компактные автомобили"), BMW четвертой серии ("Компактные премиальные автомобили"), Lincoln Continental ("Среднеразмерные премиальные автомобили"), BMW X1 ("Малые премиальные SUV") и X6 ("Среднеразмерные премиальные SUV") и Chevrolet Silverado ("Легкие полноразмерные пикапы").

Самый стремительный взлет в рейтинге брендов зафиксирован у Mazda – число проблем и неисправностей стало разом на 25 меньше (PP100), что позволило японской марке подняться с 27 на 22-ую позицию.

Впрочем, куда интереснее не лидеры и "середнячки" исследования, а аутсайдеры. В этот раз худшей маркой рейтинга стал Land Rover – число отмеченных владельцами проблем и неисправностей на 100 автомобилей составило 160. В тройке самых ненадежных брендов оказались также Jaguar (148 жалоб) и Volvo (122 нарекания). Наконец, в рейтинге заводов J.D. Power снова доминирует Toyota – японское предприятие Yoshiwara в Тойота Сити, где собирают Land Cruiser и Lexus LX удостоено "платиновой" награды. Что касается европейского региона, то "золото" на счету завода BMW в Дингольфинге.