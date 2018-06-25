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Демонстранты заблокировали главный вход в мэрию Еревана

  • 25.06.2018, 11:05
Фото: news.am

Протестующие требуют отставки мэра армянской столицы.

Группа демонстрантов в понедельник утром заблокировала главный вход в мэрию Еревана.

Как сообщает "Радио Азатутюн", они требуют отставки мэра Тарона Маркаряна.

Причиной протеста стало расследование, видео которого было обнародовано в воскресенье поздно вечером. По данным СМИ, Маркарян, всю свою жизнь занимая только государственные посты, "нажил достаточно большое богатство".

Инициатором расследования стал нынешний помощник премьер-министра Арен Мкртчян.

Протестующие говорят, что здание мэрии Еревана уже превратилось в "место преступления", и им могут заниматься только представители правоохранительных органов.

"Вчера было опубликовано видео, где перечислены все преступления. Одно дело, когда люди что-то слышат и приходят к выводу, другое дело, когда распространяется видео, а готовит это видео должностное лицо. Мы верим этому. Сейчас это наш способ протеста. Мы требуем отставки Тарона Маркаряна", - заявил один из демонстрантов.


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