Демонстранты заблокировали главный вход в мэрию Еревана 25.06.2018, 11:05

Фото: news.am

Протестующие требуют отставки мэра армянской столицы.

Группа демонстрантов в понедельник утром заблокировала главный вход в мэрию Еревана.

Как сообщает "Радио Азатутюн", они требуют отставки мэра Тарона Маркаряна.

Причиной протеста стало расследование, видео которого было обнародовано в воскресенье поздно вечером. По данным СМИ, Маркарян, всю свою жизнь занимая только государственные посты, "нажил достаточно большое богатство".

Инициатором расследования стал нынешний помощник премьер-министра Арен Мкртчян.

Протестующие говорят, что здание мэрии Еревана уже превратилось в "место преступления", и им могут заниматься только представители правоохранительных органов.

"Вчера было опубликовано видео, где перечислены все преступления. Одно дело, когда люди что-то слышат и приходят к выводу, другое дело, когда распространяется видео, а готовит это видео должностное лицо. Мы верим этому. Сейчас это наш способ протеста. Мы требуем отставки Тарона Маркаряна", - заявил один из демонстрантов.