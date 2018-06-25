Отпуск-2018: где искать пляжи с самой чистой водой 25.06.2018, 11:07

Европейское агентство по окружающей среде порадовало любителей пляжного отдыха.

Как показало их исследование, большинство европейских пляжей соответствуют стандартам качества ЕС. А самые чистые - в Австрии, Греции, Люксембурге, Кипре и Мальте.

Агентство изучило качество воды в 28 странах ЕС, Швейцарии и Албании, и пришло к выводу, что 85% вод для купания имеют превосходное качество. А стандартам ЕС в 2017 году соответствовали 96% вод, пишет European Scientist (перевод — obozrevatel.com).

В список государств с самой чистой водой вошли Люксембург, Мальта, Кипр, Греция и Австрия. В докладе EEA сообщается, что 95% мест для купания в этих странах имеют отличное качество воды, остальные 5% - удовлетворительное. Чистая вода также на курортах в Бельгии, Хорватии, Латвии, Румынии, Словении и Швейцарии.

Наибольшее количество мест с плохим качеством воды во Франции, Италии и Испании. Также много проблемных мест было обнаружено в Эстонии, Ирландии и Великобритании.

По словам экспертов EEA, основные источники загрязнения - сточные воды и стоки от сельскохозяйственных угодий. А усугубляют проблему сильные дожди.

При этом, купание в грязной воде может спровоцировать целый ряд проблем со здоровьем.