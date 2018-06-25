Шведы изобрели соль, которая на 90% сокращает затраты на обогрев и охлаждение помещений 25.06.2018, 11:30

Фото: saltxtechnology.com

Запасать энергию солнца в кристаллах соли придумала шведская компания SaltX.

«Батарейки» нового типа, запасающие энергию солнечных батарей в кристаллах соли, позволили на 90% сократить расход энергии на отопление и кондиционирование кофейни. Такие результаты получились в ходе эксперимента проекта SunCool, созданного при поддержке европейской программы LIFE, пишет euro-pulse.ru.

Запасать энергию солнца в кристаллах соли придумала шведская компания SaltX. По словам разработчиков, обыкновенные литиевые батарейки и аккумуляторы неэффективны при запасании энергии из возобновляемых источников, если речь идет о больших объемах – тех, которые нужны для отопления и охлаждения помещений.

SaltX разработала технологию запасания энергии в кристаллах соли с помощью химической реакции, которую компания держит в секрете. SaltX уже получила первый большой заказ на батарейки – из Ганы, где их будут использовать в домах, не подключенных к электросети.