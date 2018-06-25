Швейцарская газета запустила флэшмоб в поддержку национальной сборной 25.06.2018, 11:42

Читателей просят присылать фото с жестами албанского орла.

Швейцарская газета Blick объявила о старте акции в поддержку национальной сборной, сообщает tribuna.com.

Игроки команды Гранит Джака и Джердан Шакири могут получить двухматчевые дисквалификации за политические жесты. После голов в матче ЧМ-2018 с Сербией (2:1) они показали жесты орла – символа Албании.

Blick попросила читателей присылать свои фото с жестами албанского орла в редакцию или размещать их на страницах издания в соцсетях.