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Швейцарская газета запустила флэшмоб в поддержку национальной сборной

  • 25.06.2018, 11:42

Читателей просят присылать фото с жестами албанского орла.

Швейцарская газета Blick объявила о старте акции в поддержку национальной сборной, сообщает tribuna.com.

Игроки команды Гранит Джака и Джердан Шакири могут получить двухматчевые дисквалификации за политические жесты. После голов в матче ЧМ-2018 с Сербией (2:1) они показали жесты орла – символа Албании.

Blick попросила читателей присылать свои фото с жестами албанского орла в редакцию или размещать их на страницах издания в соцсетях.


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