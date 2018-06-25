Как эквадорец зарабатывает в Гродно, а живет в деревне 25.06.2018, 11:55

Карлос увлекается музыкой и даже иногда подрабатывает, распевая латиноамериканские хиты.

Хуан Карлос Росалес Вальдес приехал в Беларусь из Эквадора, чтобы получить высшее образование экономиста в Гродненском аграрном университете. Карлос хорошо играет в футбол, но в Беларуси он решил остаться по другим причинам, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Карлос увлекается музыкой и даже иногда подрабатывает, распевая латиноамериканские хиты на улицах белорусских городов. Вместе с Хуаном Карлосом журналисты посетили Гродно во время Фестиваля национальных культур, посвященного диаспорам, которые живут в Беларуси.

Главный сюрприз фестиваля – национальные подворья, на которых представители этнических меньшинств Беларуси презентуют свою культуру. Для ремесленников и уличных музыкантов фестиваль – это прекрасная возможность не только на людей посмотреть, но и себя показать.

Не только дело жизни нашел парень в Беларуси. Сбежим на минутку из фестивального гама в деревню, чтобы узнать, как парень из Эквадора отыскал в Беларуси свою любовь. Да и шашлык, конечно, лучше всего готовит любимая теща.

Карлос более семи лет не был в Эквадоре. Но скучает ли он по родным местам? На этот вопрос он отвечает в новом выпуске программы «Welcome ў Беларусь»