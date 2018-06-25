Ученые рассказали, как должен выглядеть идеальный отпуск 1 25.06.2018, 12:31

Ученые из Университета Китая опросили сотни человек.

Круизы позитивно сказываются на умственном и эмоциональном статусе. И, что важно, положительный эффект сохраняется действительно долго, сообщает healthinfo.ua. Поездки, включая отпуск, дают три момента - эмоциональный опыт вследствие смены обстановки, отношения с новыми людьми и мыслительный опыт как результат пребывания в новых местах и расширения сознания.

Ученые из Университета Китая провели опрос 317 человек, которые только вернулись из круиза, и 295 человек, которые были в круизе полгода назад. Опрос позволил оценить личный уровень благополучия, включая удовлетворенность от жизни и эмоциональное состояние. Участники исследования относились к разным возрастным группам и были в разных круизах, от Кореи до Карибских островов.

Оказалось, разносторонний опыт, приобретаемый в круизе, стимулировал все три аспекта (эмоциональный, аспект межличностных отношений и сам процесс мышления), чем поездка в один пункт назначения. И эффект сохранялся до 6 месяцев после возвращения домой. Краткосрочное счастье от круиза достигалось за счет эмоционального опыта и встреч с новыми людьми. А вот долгосрочное было результатом мыслительного опыта вследствие посещения разных локаций, даже когда эмоциональный аспект успевал потерять свою силу.