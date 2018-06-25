Фотофакт: В Минске появился стрит-арт, посвященный Светлане Алексиевич 25.06.2018, 12:42

Если подойти к арт-объекту вплотную, то можно услышать Нобелевскую лекцию.

В Минске появился стрит-арт, посвященный писательнице Светлане Алексиевич. Он находится на одном из бывших заводских корпусов на тусовочной улице Октябрьская.

Появление мурала приурочено к выходу пятитомника "Голоса утопии" — современных переводов пяти основных произведений Алексиевич на белорусский язык, сообщает Еврорадио.

Если подойти к арт-объекту вплотную, то можно услышать Нобелевскую лекцию, с которой Алексиевич выступила на вручении премии.

Автор арта — уличный художник Игорь Стахиевич (Bazinato) из Молодечно. В прошлом сезоне на фестивале "Vulica Brazil" он хорошо хайпанул, поставив там же, на Октябрьской, фигуру "Большое существо", которой прохожие вскоре отбили руки.

Надеемся, что стрит-арт, на котором Алексиевич читает Нобелевскую лекцию, постигнет более счастливая судьба.